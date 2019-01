Video: Ierse jockey valt bijna en wint alsnog

Michael Sweeney had een engeltje op zijn schouder in een race in Killeagh in Ierland. De Ierse jockey lag op kop toen zijn paard Ask Heather op de laatste horde struikelde en hem uit het zadel wipte. Sweeney bleef aan de hals hangen, kroop terug in het zadel en wist als nog de race te winnen.

De jockey Michael Sweeney lag in leidende positie in de point to point race in het Ierse Killeagh. Zijn paard Ask Heather raakte de laatste hindernis vol, waardoor de ruiter werd gelanceerd. Sweeney bleef aan de hals hangen en wist op wonderbaarlijke wijze toch weer terug te kruipen.

Vervolgens spoorde hij zijn merrie tot een laatste inspanning aan en ze sprintte naar voren om toch de race met een paar lengtes voorsprong te winnen.

Bron Nu.nl/The Guardian