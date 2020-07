In Swoop verslaat favorieten in de 151ste Idee Deutsches Derby

De klassieker der klassiekers voor driejarige paarden werd gisteren op de renbaan van Hamburg te Duitsland verreden. Met een deelnemersveld van maar liefst 19 paarden aan start liet torenhoge favoriet Wonderful Moon het afweten en werd In Swoop (Adlerflug x Iota) tot winnaar gekroond.

In Swoop heeft van zijn drie starts er twee met een overwinning verzilverd en werd eenmaal derde en was dus op voorhand eigenlijk al een tegenstander om rekening mee te houden. De vanuit Frankrijk ingereisde jockey Ronan Thomas kon breed lachend weer huiswaarts keren. De Franse trainer Francis-Henri Graffard won de 19ste Derby voor stoeterij Schlenderhan.

Ren startte later door verloren ijzer

De start van de ren vond verlaat plaats omdat Near Poet ter hoogte van de startboxen een ijzer verloor en de baansmid zich in allerijl zich naar de startboxen diende te begeven. Met zo’n groot deelnemersveld bleven de paarden, die deels al in de startboxen waren geladen en er weer uit moesten worden gehaald, opmerkelijk rustig.

Opeens werd In Swoop sterker

Gedurende de koers was In Swoop niet echt in beeld en verschoof pas in de laatste rechte lijn naar een vierde plek waar de strijd gestreden leek te worden tussen Kellahen, Prince Oliver en Grocer Jack met de aan de buitenzijde opkomende favoriet Wonderful Moon. Voor de laatste bleek de afstand van 2400 meter toch iets te lang en kon de rest niet meer bijbenen. Opeens werd In Swoop, net als outsider Torquator Tasso, sterker en met ¾ lengte voorsprong verwees In Swoop Torquator Tasso naar een tweede plek met ¾ lengte daarachter de derde aankomende Grocer Jack.

‘Verschillende opties’

Jockey Ronan Thomas: “Wij hadden van tevoren al geanalyseerd hoe snel de koers zou gaan verlopen en voor In Swoop was het tempo goed. Tot in de laatste paar honderd meter had ik verschillende opties in het vizier en ik heb de beste genomen. Het paard is veelbelovend en zal van ren tot ren verbeteren.” Gebhard Apelt, General Manager van Stoeterij Schlenderhan: “Dit is overweldigend. De trainer had over de mogelijkheden van In Swoop gelijk en het is een geweldige prestatie. Ik moet de jockey ook een enorm compliment geven want die reed een perfecte koers en liet zich niet gek maken. In Swoop werd steeds sneller en bleef met een koel hoofd zijn koers volbrengen.”

Bron: Horses.nl