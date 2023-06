Izzy Taylors 5*-paard KBIS Briarlands Matilda overleden

Op 23-jarige leeftijd is KBIS Briarlands Matilda (v. Miley) overleden. De kleine, 1,57m metende merrie liep onder Izzy Taylor twee EK's. Op het EK in Blair Castle (2015) werd het paar zesde. Tien jaar was Matilda actief op internationaal niveau en werd onder meer twee keer zevende in Burghley.

Matilda begon haar eventingcarrière met Tristram Owers, voordat Izzy Taylor haar in 2008 overnam. Onder Taylor behaalde ze een reeks tweede plaatsen op tweesterren (nu driesterren) niveau en werd derde in haar eerste CCI3* (nu CCI4*-L) in Blenheim in 2009. Daarnaast stuurde Taylor haar twee keer naar de zevende plaats in Burghley en de zesde plek op het EK in 2015.

Dressuur was niet haar sterkste kant, maar met haar uitstekende springmanieren bleef Matilda meestal foutloos. Tot haar 18de liep ze wedstrijden, fokker en eigenaar Guy Avis: “Ze was een hele gezonde en taaie merrie.” Matilda kreeg drie veulens. De oudste daarvan is Briarlands Sweetango (v. Jumbo) die in 2020 in de Britse selectie zat voor het WK voor jonge eventingpaarden.

Bron Horse and Hound