Jane Holderness-Roddam Trofee voor wereldkampioene Yasmin Ingham

Afgelopen weekend werden de Britse eventingawards uitgereikt 2022 tijdens een gala op de Cheltenham Racecourse. Onder de winnaars bevonden zich de pas gekroonde wereldkampioene Yasmin Ingham en de individuele medaillewinnaars van de Europese kampioenschappen voor junioren en Young Riders van deze zomer, Alice Casburn en Isabelle Cook.

Na een werkelijk schitterend seizoen voor Yasmin Ingham en Banzai Du Loir (v. Nouma d’Auzay), dat begon met een tweede plaats in de 5* in Kentucky en eindigde met de individuele gouden medaille op het wereldkampioenschap in Pratoni, waren er prijzen voor zowel de amazone als haar paard. Ingham ontving de Jane Holderness-Roddam Trofee, uitgereikt aan de hoogst geplaatste Britse Senior Rider in kampioenschappen. Banzai Du Loir kreeg de Calcutta Light Horse Trophy voor het Britse paard dat het hoogste aantal punten behaalde gedurende het seizoen.

‘Ongelooflijk jaar voor Banzai en ik’

“Ik ben zo trots dat ik deze prijzen in ontvangst mag nemen,” zei Yasmin. “Banzai en ik hebben een ongelooflijke jaar gehad, met een 2e plaats in ons 5*-debuut en dan individueel wereldkampioen worden in Pratoni in september is iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Het was een droom.”

Ros Canter’s Lordship’s Graffalo in de prijzen

Een ander paard dat dit jaar opviel was de Brits gefokte Lordships Graffalo van Ros Canter. Zijn fokkers, de Lordships Stud op het Writtle College in Essex, ontvingen de Wide Awake Trophy, die wordt uitgereikt aan de fokker van het Brits gefokte, in eigendom gehouden en bereden paard met het hoogste aantal punten. Een tweede plaats in Badminton en een individuele vierde plaats op het wereldkampioenschap in Pratoni waren de belangrijkste momenten van een uitstekend seizoen voor de tienjarige ruin zoon van Birkhof’s Grafenstolz TSF.

Alice Casburn ontvangt meerdere awards

Bij de jeugd werd de Hubert Allfrey Trophy, uitgereikt aan de hoogst geplaatste Britse ruiter van het EK voor junioren, Isabelle Cook. Ze won de individuele zilveren medaille met Mexican Law. Alice Casburn ontving de Sir John Burder Trophy. Zij was met Topspin (v. Zento) de hoogst geplaatste Britse ruiter op het EK voor Young Riders. Casburn viel ook al in de prijzen bij de FEI. Ze won de Longines FEI Rising Star Award.

Prijzen voor Townend en Summerland

Verder werden prijzen uitgereikt aan onder meer Oliver Townend en Mollie Summerland. Townend kreeg de Tony Collings Memorial Trophy voor de Britse ruiter die het hoogste aantal punten behaalt op een paard of paarden. De Britannia Trophy voor de Britse ruiter met de meeste overwinningen op een paard of paarden op CCI4*-niveau die niet de union flag hebben gedragen tijdens een kampioenschap, ging naar Summerland.

