Japanse supermerrie Almond Eye prolongeert Tenno Sho

Twee keer per jaar wordt de Tenno Sho in Tokyo verreden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in de herfst. De Tenno Sho is een van de meest prestigieuze rennen in Japan en de 161e editie met een prijzengeld van ruim 3 miljoen dollar vond vandaag plaats op de Tokyo Racecourse over 2000 meter op gras. De Japanse merrie Almond Eye won vrij eenvoudig met een halve lengte voorsprong.