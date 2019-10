Japanse supermerrie Almond Eye wint de Keizerlijke race van Tokyo

Twee keer per jaar wordt de Tenno Sho in Tokyo verreden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in de herfst. De Tenno Sho is een van de meest prestigieuze Japanse races en trekt meer dan 100.000 toeschouwers naar de renbaan van Tokyo. De 160e editie van de Tenno Sho (de herfstversie) vond vandaag plaats te Tokyo Racecourse over 2000 meter op gras. Het is een bijzonder moeilijke koers omdat er tussen de start tot aan de eerste bocht slechts een afstand van 150 meter zit en het bepalen van een goede renpositie razendsnel moet gebeuren.

Vanwege de kroning van HRH Keizer Naruhito vijf dagen geleden (waar onze Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima bij aanwezig waren) heeft de Japan Racing Association (JRA) de 160e editie van de Tenno Sho gedoopt in de “Tennoheika Gosokui Keishuku” – vertaald “Viering van de kroning van de keizer”.

Massaal naar de renbaan

De kroning van de Keizer en het deelnemersveld van zestien toppaarden waaronder tien Group I winnaars deed het besluit van de JRA om de naam van de koers om te dopen alle eer aan. De strijd tussen publiekslieveling en paard van het jaar 2018 super merrie Almond Eye en de driejarige Saturnal, winnaar van Satsuki Sho (Japanse 2000 Guineas trok de toeschouwers massaal naar de renbaan. De driejarige Saturnalia (Lord Kanaloa x Cesario) die vijf overwinningen uit zes start binnenhaalde werd bereden door de speciaal voor deze koers ingevlogen Frans/Belgische topjockey Christophe Soumillon.

Almond Eye onbetwiste koningin

Almond Eye (Lord Kanaloa x Fusaichi Pandora) genoot een rustperiode van vijf maanden waarna haar trainingen weer begonnen. Haar vaste jockey Christophe Lemaire reed de vierjarige Almond Eye op 17 en 23 oktober op de renbaan en was tevreden over haar trainingswerk. “Het zal even duren voordat ze haar piek bereikt, maar ik denk dat ze zal winnen. Almond Eye is het beste paard in Japan” zei Lemaire.

Na de start dirigeerde Lemaire Almond Eye naar de reling en hij bleef afwisselend aan de reling of een spoor daarnaast een weloverwogen getimede race rijden in het midden van het deelnemersveld. Met nog driehonderd meter te gaan trok Lemaire de merrie ietsje terug naar de reling en stoof gemakkelijk langs de rest van de deelnemers naar de zesde Group I overwinning en met drie lengten verschil won Almond Eye voor Danon Premium en de derde aankomende Aerolithe.

Bron: Horses.nl