Jeugd succesvol bij NK TREC

Afgelopen weekend werden de Nederlandse kampioenschappen TREC verreden in de bossen van het Drents Friese Wold. De overwinning in de klasse T3 ging naar Stella Fauré: ''De wedstrijd verliep waanzinnig goed en was zo leuk.'' Charlotte Bellamy startte voor het eerst solo in de klasse T2 en pakte gelijk de winst. Daarnaast wisten de pas 16-jarige Elvira van Den Bosch en 15-jarige Jonne Liefhebber ook een goede prestatie neer te zetten.

Een TREC wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: Een buitenrit (POR) waarbij men zo goed mogelijk de op een kaart uitgetekende route moet volgen, een lijn waarop men moet laten zien de gangen van het paard onder controle te hebben (MA) en tot slot een parcours met obstakels (PTV), welke nabootsingen zijn van situaties die men in de natuur ook zou kunnen tegenkomen.

Op zondag zouden de laatste twee onderdelen verreden worden, maar helaas werd door de vele regenval de bodem dusdanig glad en dus onveilig verklaard, waardoor de tweede wedstrijddag afgelast werd. De uitslag na de eerste

dag (van de rit), was daarmee de einduitslag.

Stella Fauré: ‘Ik hoop in 2024 klaar te zijn voor het EK’

Gewapend met een stafkaart en een kompas, reed Stella Fauré naar de overwinning in de klasse T3, waarvoor zij met haar paard Yara bijna 40 kilometer aflegde. ”Ik kocht Yara, een kruising Fjord x Welsh Cob, in 2016. Na een valse start die vooral in het teken stond van het herstellen van twee peesblessures, zijn we in 2017 voor het eerst gestart in de T2. Deze wonnen we gelijk en voor mij was duidelijk dat Yara TREC ook leuk vond en we wel eens hoge ogen konden gaan gooien in de toekomst!”, aldus de amazone. ”De wedstrijd verliep waanzinnig goed en was zo leuk. De snelheden waren hoog, wat ik altijd fijn vind en Yara had er totaal geen probleem mee. Alle paden werden snel gevonden en we zijn gelukkig niet verdwaald, ik heb een heerlijke rit gereden. Ik hoop in de toekomst lekker door te trainen, veel te starten en hopelijk in 2024 klaar te zijn voor het EK, wat zou dat ongelooflijk gaaf zijn!”

Stella Fauré wint klasse T3 Foto: Amanda Melchior

Esther: ‘We hebben enorm genoten van de prachtige omgeving’

Voor de winnaressen in de T2 equipe klasse was het heerlijk om weer met elkaar op pad te zijn. Esther: ”Frouk en ik zijn in 2013 gestart met het rijden van TREC wedstrijden in equipe. Het gezamenlijk rijden is voor ons wel een bewuste keuze, omdat we samen rijden nu eenmaal gezelliger vinden dan alleen. Daarbij heeft het in de POR ook absoluut voordelen, zo kun je elkaar helpen en als je er niet uitkomt is met z’n tweeën ronddwalen in het bos, toch leuker dan alleen. Het samen rijden heeft als grootste valkuil dat je al kletsend nog wel eens een zijpaadje kunt missen. We hebben enorm genoten van de prachtige omgeving. Een mooie eerste plek in de T2 is natuurlijk helemaal een

cadeautje!”

Charlotte Bellamy: ‘Ik startte voor het eerst solo’

Charlotte Bellamy, winnares van de T2 solo klasse, kon het bijna niet geloven toen de uitslag bekend werd gemaakt en bleek dat zij met slechts één punt voorsprong het klassement leidde. ”Ik startte voor het eerst solo en hoopte maar dat ik niet zou verdwalen. Ik had het geweldig naar mijn zin en mijn Connemara Star deed het zo goed. Ik had onderweg wel het gevoel dat het best lekker ging, maar dat weet je nooit helemaal zeker. Kun je je voorstellen hoe blij ik was toen ik de uitslag hoorde?”

Charlotte Bellamy wint T2 Solo Foto: Amanda Melchior

Reserve-kampioenen in T2 equipe

Verassing van de wedstrijd waren misschien wel de kersverse reserve-kampioenen in de T2 equipe, waar de nieuwkomers Rinka van Dommelen en de pas 16-jarige Elvira van Den Bosch een team vormden. Met slechts één wedstrijd aan eerdere ervaring zaten zij routiniers Esther en Frouk op de hielen en wisten ze hun overige concurrentie op afstand te houden.

Rinka en Elvira Foto: Amanda Melchior

Van den Bosch: ‘Hopelijk volgend jaar opnieuw deelnemen aan het NK’

Van den Bosch: ”Een jaar geleden hoorde ik voor het eerst over TREC en het leek me echt iets voor mij en mijn Haflinger Nando, die ik eerder vooral recreatief reed. Ik schreef me in voor een wedstrijd en we bleken het samen zo leuk te vinden dat ik daarna extra ben gaan trainen en heb deelgenomen aan allerlei oefendagen. Ik heb enorm genoten van onze deelname aan het NK en wil me vanaf nu zoveel mogelijk gaan richten op TREC en hopelijk volgend jaar opnieuw deelnemen aan het NK.”

Reserve-kampioen in T3 klasse

Dat de jeugd de toekomst heeft bleek ook uit de deelname van de 15-jarige Jonne Liefhebber. Zij werd eveneens reserve-kampioen, in de T3 klasse. Met haar NRPS-pony Disaronno rijdt zij Z2 dressuur, maar wilde eens ervaren wat TREC is. Samen met Dewi Bergman, met wie zij ook nu een equipe vormde, reed zij vorig jaar haar eerste wedstrijd met haar andere pony Jack. ”Om me voor te bereiden op wedstrijden ben ik regelmatig naar het bos geweest en hebben we thuis veel hindernissen nagebouwd zodat ik die kon oefenen. Vorige maand gingen we op wedstrijd in België en daar wonnen we in de T2! We besloten om op het NK een klasse hoger te starten om extra ervaring op te doen. De tocht was lang en het was soms moeilijk om me te blijven concentreren op de kaart, maar wat heb ik onderweg genoten! Ik was ontzettend trots dat we de finish gehaald hadden. Het heeft mij alleen nog maar enthousiaster gemaakt en hoop in de toekomst nog veel mooie wedstrijden te rijden en veel plezier te maken.”

Jonne en Dewi Foto: Amanda Melchior

