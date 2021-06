Joan Of Arc wint de 172ste Prix de Diane Longines

De Prix de Diane Longines is een klassieker in Europa en wordt gehouden te Chantilly, het renpaardenparadijs onder de rook van Parijs. De renbaan van Chantilly dateert uit 1834 en beslaat 8000 hectare aan bossen, weilanden en kilometers aan gras- en zand trainingsbanen met hellingen. Iedere ochtend trainen ruim 2400 renpaarden te Chantilly waarvan de infrastructuur wordt beheerd door France Galop. De Prix de Diane Longines is een begrip in de koerswereld en wordt ook wel de Derby van de merries genoemd.

Deze Group I race voor driejarige merries over 2100 meter is het Franse equivalent van de Epsom Oaks te Engeland. De Diane is qua kleding en hoedjes de tegenhanger van Ladies Day te Royal Ascot. 17 van Europa’s beste driejarige merries vertrokken van start en de winnares van deze race wordt traditioneel gekroond tot Koningin der Merries en daarnaast ingeschreven voor de in oktober te houden Prix de l’Arc de Triomphe.

Magistrale O’Brien stuurde Joan Of Arc op pad en won

Vorig jaar won Fancy Blue de koers voor de 22-jarige trainer Donnacha O’Brien, de zoon van ’s werelds beste trainer Aidan O’Brien. Vader Aidan, die zowat alle Group I rennen ter wereld al heeft gewonnen, had de Prix de Diane nog niet op zijn palmares staan maar na de overwinning vandaag staat de Ierse trainer bovenaan een lijst waarvan het onwaarschijnlijk is dat ooit nog wordt geëvenaard. De pupillen van de 47-jarige O’Brien wonnen álle klassiekers in Ierland, Engeland én Frankrijk en voor Coolmore betekende de overwinning vandaag de 81ste voor ’s werelds beste dekhengst Galileo.

Onder jockey Ioritz Mendizabal ging Joan Of Arc (Galileo x You’resothrilling) al in de laatste zeshonderd meter koers aan de slag om de overwinning proberen binnen te slepen. De merrie moest diep gaan en even zag het er naar uit dat zij het niet ging redden. Mendizabal porde haar nog een keer en de merrie versnelde, liet haar enorme vechtersmentaliteit zien en won met ¾ lengte voor Philomene met daarachter de derde aankomende Burgarita.

O’Brien: “Na iedere koers boekte Joan Of Arc vooruitgang en naarmate de finish in beeld kwam zag je de merrie opleven. Het is een prettige merrie die goed in balans is en geweldige galopsprongen laat zien.”

Waarschijnlijk geen deelname aan de Melbourne Cup voor O’Brien

Op O’Briens verlanglijstje staat nog het winnen van de Melbourne Cup maar het is onwaarschijnlijk dat de Ierse trainer dit jaar paarden voor deze legendarische ren naar Australië verscheept vanwege de strenge nieuwe testen voor internationale paarden. De botscanprocedure is door Racing Victoria geïntroduceerd als reactie op het grote aantal internationale paarden (zes) die sinds 2013 dodelijke verwondingen opliepen tijdens het Melbourne Cup Carnaval. Buitenlandse paarden zijn verplicht om een botscan te ondergaan.

O’Brien: “Het is een nucleaire scan en je moet kleurstof in het lijf van de paarden spuiten waarna zij vier dagen in een gesloten box moeten blijven voordat de paarden de scan krijgen. Zo’n scan doe je eigenlijk alleen met een paard dat geblesseerd is of een blessure heeft die je niet kunt vinden.”

Bron: Horses.nl