Joe Whitaker verruilt springring voor racebaan en wint gelijk eerste race

Springruiter Joe Whitaker heeft zijn spring-outfit omgeruild voor een jockey-outfit en dit bleek geen slechte keuze. De ruiter maakte dinsdag zijn debuut op de racebaan en bekroonde die met een perfecte win. Met een neklengte verschil schreef Whitaker de Amateur Riders' handicap Hurdle op zijn naam.

Whitaker reed de door Tjade Collier getrainde Ladronne in de Newcastle race en timede zijn race perfect, wat hem de overwinning bracht. Whitaker zei tegen Horse and Hound: “Ik voelde dat hij nog steeds erg sterk was en ik wist dat hij het kon. Ik dacht: “Wacht tot de laatste seconde en geef dan gas.””

Een geëmotioneerde Whitaker vervolgde: “Alle lof voor Tjade [Collier], zijn instructie was 150% juist. Wat een man, hij is een top trainer in de dop. Ik heb van elke seconde genoten en kan garanderen dat ik het weer zal doen.”

Bekijk hier de race:

Incredible ride and story! International showjumper turned jockey @JoeWhitaker2 gives Ladronne a remarkable ride to win on his first go under Rules at @NewcastleRaces 👏 pic.twitter.com/UdOYB4fLP8 — At The Races (@AtTheRaces) January 28, 2020

Bron: Horse and Hound/Horses.nl