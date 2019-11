Joseph O’Brien schrijft geschiedenis in Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly & Mare

Joseph O’Brien, zoon van de levende legende Aidan O’Brien, was 18 jaar toen hij voor zijn vader als jockey aan boord van St. Nicholas Abbey te Churchill Downs een Breeders’ Cup wedstrijd won en daarmee de geschiedenis inging als jongste jockey ooit die een Breeders’ Cup wedstrijd won. Gisteren schreef de inmiddels 26-jarige Joseph weer geschiedenis door als jongste trainer ooit een Breeders’ Cup wedstrijd te winnen.

Joseph had de driejarige Iridessa (Ruler Of The World x Senta’s Dream) die dit jaar al drie Group I rennen in Engeland en Ierland voor hem won naar de USA verscheept om haar te laten racen in de Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly & Mare, een ren over 2000 meter op de grasbaan van Santa Anita. Van alle Europese deelnemers aan de Breeders’ Cup rennen dit jaar was Joseph de enige die een ren won. De overwinning plaatst Joseph, samen met zijn vader Aidan, met Vincent O’Brien en met John Oxx, in het rijtje van de enige Ierse trainers die een race in dit evenement hebben gewonnen.

‘Het is nog niet bezonken’

Joseph O’Brien zei voor de koers al dat Iridessa in goede vorm verkeerde en van racen op een harde ondergrond houdt. De grasbaan was als hard gekwalificeerd en dat kwam dus goed uit. Na de overwinning zei een stralende Joseph: “Het is nog niet bezonken.” Joseph begon dag twee van de Breeders’ Cup al met een overwinning in de vroege uurtjes in de zuidelijke hemisfeer te Flemington, Melbourne. Met de vierjarige Downdraft won hij de Lexus Hotham Stakes en bemachtigde daarmee voor het paard een ticket voor de Melbourne Cup van dinsdag a.s. Joseph heeft in de Melbourne Cup, die hij in 2017 won met Rekindling, nu vier paarden lopen. Aidan O’Brien vierde te Santa Anita de overwinning van zijn zoon mee en zei: “Ik ben zó trots op Joseph.”

De race

Met jockey Wayne Lordan aan boord vertrok de combinatie in derde positie en bleef daarmee goed zicht op de leiders van de race houden. Met nog 400 meter te gaan begon Lordan de druk op Iridessa uit te oefenen en na een hevige strijd met Vasilika won de combinatie met een neklengte. Sistercharlie, de torenhoge favoriet, die vorig jaar zes overwinningen binnenhaalde waaronder deze koers, werd op 2 ¼ lengte daarachter derde. Jockey John Velazquez: “De baan is echt moeilijk, wat een nadeel voor mijn paard was. Ik zat achter Iridessa maar de harde baan maakt dat de snelheid aanhoudt, Sistercharlie liep goed, maar ze vond het niet leuk.” John Gosden, de trainer van Enable, die vorige week zijn 3000ste overwinning boekte, had Fanny Logan onder Frankie Dettori voor deze race ingeschreven “Ik was niet blij met startboxloting 12 omdat de paarden vlak na de start de eerste bocht ingaan.” Fanny Logan finishte uiteindelijk als vierde.

Bron: Horses.nl