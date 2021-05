Kentucky Derby winnaar test positief op Betamethason

Begin mei won Medina Spirit de Kentucky Derby onder jockey John Velasquez. Maar of deze zege achter zijn naam blijf staan is nog maar de vraag. Een bloedtest na de race toonde de aanwezigheid van een verboden corticosteroïde aan. De overwinning van Medina Spirit was de zevende Derby overwinning voor trainer Bob Baffert.

De driejarige Medina Spirit, getraind door Bob Baffert voor eigenaar Amr Zedan’s Zedan Racing Stables, won op 1 mei de Kentucky Derby van start tot finish onder jockey John Valazquez. De Derby-overwinning, de zevende van trainer Baffert, kan ongedaan gemaakt worden als een tweede test, een zogenaamde split sample, ook de aanwezigheid van het verboden middel betamethason aantoont.

‘Behandeld voor huidaandoening’

Betamethason is een corticosteroïd en wordt gebruikt als ontstekingsremmer. Tot 14 dagen voor een wedstrijd mag het door een dierenarts toegediend worden. In een verklaring zegt trainer Baffert: “Medina Spirit voor een huidaandoening was behandeld met Otomax, een topische zalf voor honden en betamethason bevat.” Artsen schrijven betamethason vaak plaatselijk voor om een verscheidenheid aan huidaandoeningen te behandelen, waaronder eczeem, dermatitis, huiduitslag en allergieën bij mensen.

Trainer voorlopig geschorst

Baffert is momenteel geschorst bij Churchill Downs in Kentucky in afwachting van de resultaten van de split sample. Medina Spirit is verhuisd naar Pimlico Race Course, in Maryland, waar hij zal mogen deelnemen aan de Preakness Stakes op zaterdag 16 mei, zolang een drugstest voor de race negatief is.

Bron The Horse.com