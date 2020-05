Kijk-tip: Documentaire over Zeeuwse Ringrijders

Vandaag zendt Omroep Zeeland de documentaire 'Zeeuwse Ridders' uit, over de Zeeuwse traditie van het ringrijden. Regisseur Jacomien Kodde laat in de docu zien hoe groot de passie voor het ringrijden (ringsteken) in Zeeland is. De Zeeuwen zijn erg fanatiek over het ringrijden, waarbij ze vanaf een galopperend paard een ring aan een lans steken.

De film dateert al uit 2010, en werd gemaakt ter ere van het 60-jarig jubileum van de Zeeuwse Ringrijvereniging. De documentaire is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur op Omroep Zeeland. Of bekijk deze nu al via de video onderaan deze pagina.

Familiesport

In de documentaire worden meerdere hoofdpersonen gevolgd die betrokken zijn bij het ringrijden. Zo ook de in december 2018 overleden Lein de Wolf. Als speaker van de wedstrijden was hij ongeëvenaard. Zijn markante stemgeluid en bloemig taalgebruik, maakte de wedstrijden nog spannender dan ze al waren. Maar ook ringrijder Sander Willemse en zijn twee zoons Roel en Lou worden gevolgd. Sander is een fanatieke en succesvolle ringsteker. Het beeldje van Beatrix zou hij heel graag voor de vijfde keer willen winnen. Zijn hoop is daarbij gevestigd op zijn zoons.

Diepgeworteld

Het ringrijden kent een diepgewortelde traditie in Zeeland. Het lijkt voor toeristen wellicht een folkloristisch gebeuren maar het is wel degelijk een sport waar fanatiek voor getraind wordt en waar de spelregels en de organisatie tijdens de wedstrijden van groot belang zijn.

Bron: Omroep Zeeland / Horses.nl