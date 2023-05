Knappe derde plek voor Renske Kroeze en Lux Like Cruise in korte 3* Münster

In Ede had Renske Kroeze een succesvol internationaal debuut met de elfjarige Iers gefokte Lux Like Cruise in de korte 2* en werd zevende. Twee weken later ging Kroeze van start met de zoon van Lux Z in de korte 3* in Münster. De combinatie klom van een veertiende plek na de dressuur op naar de derde plaats in de eindrangschikking door een foutloos springparcours en slechts twee tijdfouten in de cross.

Voor de dressuurproef kreeg Renske Kroeze 67.98% (-32) en begon aan het springen op de veertiende plaats. In het springen bleef de combinatie foutloos en ook de cross werden geen fouten gemaakt. Alleen twee tijdfouten werden aan de -32 toegevoegd wat het totaal op -34.0 bracht. De toegestane tijd in de cross was bepalend voor de wedstrijd. Alleen Pauline Knorr wist binnen de tijd te crossen. Renske Kroeze was met de twee tijdfouten tweede in de cross wat haar in het eindklassement op de derde plek bracht.

Zege voor Krajewski

Julia Krajewski won in het zadel van Great Twist d’Ive (v. Gemini CL XX, kloon van Gem Twist) de wedstrijd met 30.80 strafpunten. Na de dressuur stond de Duitse al eerste. De balk in het springen en enkele tijdfouten brachten haar eerste positie niet meer in gevaar. De in Duitsland wonende Belg Jarno Debusschere werd tweede op Michael Jungs voormalige paard Star Connection (v. Chacco-Blue) met 32.80 strafpunten.

Bron Horses.nl