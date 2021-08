KNHS NK Reining: Anne van de Wouw en Petra van Ede nieuwe kampioenen

Gelijktijdig met de Hippiade werd in Grathem (Limburg) het KNHS NK Reining gehouden. Dit kampioenschap werd verreden tijdens de Reining Fever van de Dutch Reining Horse Association op het Reiningcenter Meertenhof. Er werd gestart met de jeugd en de young riders waarin Anne van de Wouw Nederlands kampioene werd. Bij de senioren ging de titel naar Petra van Ede.

Met een score van 68 is Anne van de Wouw Nederlands kampioen geworden met haar paard ND Bonnie Whizaday. Met een goed gereden proef en mooi gereden cirkels mocht zij de titel mee naar huis nemen. Reserve kampioen is Amber Rommelse met haar Vintage GQ.

Senioren

Bij de Senioren werd ook hard gestreden om de titel. Het was Petra van Ede met Cee U In Tinseltown, in eigendom van Gisela Haas, die er met de titel vandoor ging met een topscore van 147. Recent was deze combinatie al zeer succesvol in Frankrijk. Heel dicht bij de score van Petra kwam een combinatie die we al langer kennen, Anne Grether met Wimpys Little Tejano, in eigendom van RS Reininghorses. Zij reed een 146,5 en is daarmee reserve kampioen.

Bron: KNHS