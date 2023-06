Koos de Ronde wint demonstratiewedstrijd mennen op CHIO Rotterdam

Op de vrijdagavond verschenen voor één keer niet de de dressuur- of springruiters in de Rotterdam Arena, maar maakte de top van het vierspanmennen haar opwachting. In een door de Vrienden van het CHIO aangeboden demonstratiewedstrijd lieten de menners zien hoe ze hun paarden zo snel mogelijk en met de grootste behendigheid door het parcours loodsen.

De zes beste menners van de wereld – Boyd Exell, Koos de Ronde, Bram Chardon, Dries Degrieck, Glenn Geerts en Chester Weber – verschenen in de Rotterdam Piste om een parcours te rijden met enkele voorbeelden van hindernissen die zij tegenkomen in hun wereldbekerwedstrijden: zij moesten op snelheid poortjes van pionnen met balletjes erop passeren – de balletjes mogen niet vallen want dat levert strafseconden op – en hun paarden door twee ingewikkelde ‘doolhoven’ van hekwerken manoevreren.

Toch een balletje eraf

Koos de Ronde, Bram Chardon en Boyd Exell waren de drie snelsten en streden vervolgens om de winst in een drive-off. Het zag ernaar uit dat Exell, de Australische nummer 1, aan het langste eind zou trekken, maar na inspectie van de videobeelden bleek er toch een balletje van een van de pionnen te zijn gevallen. Dat zorgde ervoor dat Koos de Ronde alsnog de winst op zijn naam kon schrijven.

Bij de prijsuitreiking werden de leden van de Vrienden van het CHIO uitgenodigd om achterop de wagen bij de topmenners te komen staan om een ritje door de Rotterdam Piste met hen te maken.

Bron CHIO Rotterdam