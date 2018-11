Koos Westendorp vijfde in prestigieuze World Pony Race Abu Dhabi

De 28-jarige Nadia Ibrahim uit Leiden en veertienjarige Koos Westendorp uit Zoeterwoude vertegenwoordigden Nederland op het prestigieuze HH Sheikh Mansoor Bin Zayed flat racing festival in Abu Dhabi. Deze paardenrace met uitsluitend volbloed Arabische renpaarden en deelnemers uit de hele wereld vond op 9 november plaats op de Abu Dhabi Equestrian Club race track.



De twee Nederlanders werden aan de hand van resultaten in de voorrondes, uitgenodigd om deel te nemen aan de finale in Abu Dhabi.

Val

Nadia Ibrahim kwam uit in de HH Sheikha Fatima Ladies World Championship voor Arabische volbloeds. In een sterk deelnemersveld lootte zij de vierjarige merrie Ras Esina, maar helaas verliep haar race niet erg voorspoedig. Vrijwel direct na de start werd zij gesneden door een andere combinatie, waardoor haar paard struikelde en Nadia ten val kwam.

Flinke straf

Gelukkig is zij er zonder verwondingen vanaf gekomen, maar dit verloop was uiteraard erg teleurstellend voor de Nederlands kampioene en haar volgers, die vanuit het thuisland via live TV op een goede prestatie hadden gehoopt. Het feit dat de veroorzaakster van Nadia’s val volgens de reglementen een flinke straf kreeg opgelegd, maakte deze uitkomst niet minder zuur.

Race over 400m

Koos Westendorp kwam uit in de HH Sheikha Lateefa Bint Mansoor World Pony Race. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende landen, zowel vanuit Europa, maar ook de USA en Nieuw Zeeland waren vertegenwoordigd. De pony’s werden geloot en de race ging over 400 meter.

Westendorp vijfde

Na een snelle race met een spannende finale werd Westendorp op Bolero uiteindelijk vijfde. De winnaar was Stina Landh uit Zweden die in een zinderende eindsprint drie voorliggende concurrenten inhaalde en uiteindelijk riant als eerste finishte. De jonge jockey kijkt tevreden terug op de race, al laat hij wel weten toch liever races te rijden over een grotere afstand. Bij langere races komt het meer aan op race tactiek en is de rol van de jockey groter volgens Koos.

Thuisbasis Duindigt

Zowel Nadia als Koos zijn vanaf deze week alweer te vinden op hun thuisbasis Duindigt waar zij zich onder begeleiding van hun eigen trainers, John Smith en Erik Verhey, al weer voorbereiden op komend race seizoen.

Westendorp heeft nu al zin in komend wedstrijdseizoen. Wel hoopt hij dat er meer kinderen geïnteresseerd zullen raken in pony racen: iedereen kan in principe meedoen aan de ponyraces op Duindigt. Koos is ervan overtuigd dat er in Nederland nog best veel snelle pony’s te vinden zullen zijn.

