Korporaal Gert van den Hof wint KMSV-Beker

Het bestuur van het KMSV-Fonds heeft besloten om de KMSV-Beker toe te kennen aan springruiter en zadelmakmaak-expert Gert van den Hof, Korporaal 1 (R) der Cavalerie. De zilveren beker met bijbehorende oorkonde wordt bij gelegenheid uitgereikt op een oefendag van het Cavalerie Ere-Escorte, waar Van den Hof sinds 1997 deel van uitmaakt.

De KMSV-Beker stamt uit de periode van de in 1886 opgerichte Koninklijke Militaire Sportvereniging (KMSV), waaruit het KMSV-Fons, de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard’! (MRV) en de KNHS zijn ontstaan. Destijds behaalden KMSV-ruiters aanzienlijke successen op de Olympische Spelen.

Kampioen MWS

Van den Hof werd vorig jaar individueel kampioen op de Militaire Wereldspelen (MWS) in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Daarnaast won hij vier keer het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) Springen en werd in 2014 reservekampioen op het NMK Eventing. Daarnaast was hij succesvol op het Militair Wereldkampioenschap (MWK) Springen in 2014. Op deze evenementen rijden de ruiters volgens militaire traditie met gelote paarden.

‘Die kan rijden!’

“Wie korporaal Gert van den Hof te paard ziet weer: die kan rijden! En dat is wel gebleken ook. In China heeft hij zich vorig jaar in de kijker gereden. Ook op eerdere MWK’s presteerde hij verdienstelijk: Turkije 2001, Chili 2002, Frankrijk 2014, 2015 en 2017. Bovendien werd hij viermaal Nationaal Militair Kampioen Springen. En hij is vele jaren bij het Cavalerie Ere-Escorte actief. Alles bij elkaar genoeg redenen om hem de KMSV-Beker toe te kennen op grond van zijn inspirerende prestaties”, aldus Luitenant-kolonel der Cavalerie Engelbert van der Hoog, voorzitter KMSV-Fonds.

Bron: Facebook