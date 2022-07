Kyprios, Baaeed en Nashwa grote winnaars van Glorious Goodwood

Afgelopen week vond het jaarlijkse Glorious Goodwood Festival met diverse Group I, II, III en listed rennen plaats. Het is een zeer populair festival dat altijd druk wordt bezocht en van de stilte van 2020 vanwege Covid-19 was niets meer te merken. Men keek reikhalzend uit naar de clash tussen de Royal Ascot Gold Cup winnaar Kyprios en Stradivarius in de Al Shaqab Goodwood Cup Stakes over 3200 meter. De race werd in het voordeel van Kyprios beslist.

De vraag of Stradivarius op zijn retour was na een teleurstellende prestatie (mede door de verkeerde koersinschatting van zijn jockey Frankie Dettori) op Royal Ascot werd beantwoord. Trainers John en Thady Gosden en Frankie Dettori lastten na die ren op vriendschappelijke basis een time-out voor hun samenwerking in en zo werd jockey Andrea Atzeni door eigenaar Bjorn Nielssen voor de rit op Stradivarius geboekt. Dat Stradivarius, die deze ren al vier keer heeft gewonnen, nog steeds op zijn best is, bewees de achtjarige door slechts met een halslengte te verliezen van de vierjarige Kyprios die subliem door Ryan Moore naar de overwinning werd geleid.

Baaeed wint voor de negende keer op rij in 14 maanden

Uitgekeken werd ook naar de strijd tussen Baaeed en Coroebus, ware het niet dat de laatste vorige week door Modern Games, de andere ster van Goldophin, werd vervangen. Die vervanging maakte echter de koers en de deelnemers er niet minder spannend om. Baaeed gold als grote favoriet in de Qatar Sussex Stakes over de klassieke mijl (1609 meter). De vierjarige hengst (Sea The Stars x Aghareed) wond er onder jockey Jim Crowley geen doekjes om en ging er als een pijl vandoor om met 1 ¾ lengte te winnen van Modern Games met 1 ¾ lengte daarachter de derde aankomende Alcohol Free.

‘Alsof je de Tour de France wint op een motor’

Trainer William Haggas was in zijn nopjes en zei: “Het is voor een jockey waarschijnlijk hetzelfde gevoel alsof je de Tour de France op een motor in plaats van op een fiets wint. Baaeed is een gemakkelijk paard om te berijden, hij neemt het bit niet tussen zijn tanden en trekt daardoor je armen er niet uit, heeft geen voorsprong nodig om te winnen en gaat gewoon op pad en koerst. Hij gaat dit jaar waarschijnlijk nog twee keer van start en daarna de fokkerij in. Voor mij zal dat betekenen dat ik voor de rest van mijn leven moet gaan zoeken naar een paard zoals Baaeed.”

Nashwa een droom van een paard volgens jockey Hollie Doyle

De derde Group I ren van het Glorious Goodwood Festival was de Qatar Nassau Stakes voor merries. John en Thady Gosden hadden voor de driejarige Nashwa weer Hollie Doyle, een van de beste vrouwelijke jockeys, geboekt. Doyle won als eerste vrouwelijke jockey vorige maand de klassieker de Prix de Diane te Chantilly en kan nu ook de klassieker de Qatar Nassau Stakes op haar palmares bijschrijven. Zij heeft Nashwa in de laatste vijf rennen bereden en kent de merrie weliswaar goed maar de trainers kennen haar beter en dat maakte dat zij Doyle de instructies voor deze ren gaven die Doyle perfect uitvoerde. Doyle: “De trainers zeiden tegen mij dat ik Nashwa rustig moest berijden en haar haar gang moest laten gaan. Nashwa had de vorige keer een hele zware koers in Chantilly en ze had tussen toen en nu alle tijd om te herstellen. Ik heb heel veel geluk dat ik bij haar betrokken ben. Zij is het paard van mijn leven en als eigenaar Imad Al Sagar mij deze kans niet had gegeven, had ik misschien niet genoten van dagen als deze. Het is altijd geweldig om hier te winnen. Je krijgt een geweldige ontvangst en er hangt een geweldige sfeer.”