Kyprios wint Royal Ascot Gold Cup

Donderdag is ladies day op de Royal Ascot en staat dé Group I ren voor liefhebbers op het programma: de Gold Cup over 4000 meter. Een stayerskoers waarvan de afstand niet voor elk paard is weggelegd. De Gold Cup werd gisteren door de vierjarige Kyprios (Galileo x Polished Gem) gewonnen met een halve lengte voorsprong.

Grote favoriet was net als vorig jaar de inmiddels achtjarige Stradivarius (See the Stars x Private Life) die de Gold Cup in 2018, 2019 en 2020 won. De race werd gisteren voor de 215e keer verreden en gedurende de geschiedenis van deze ren hebben slechts Sagaro en Stradivarius driemaal en Yeats viermaal deze koers gewonnen. De hernieuwde poging van Stradivarius om zich naast Yeats in het rijtje te scharen werd net als vorig jaar door een verkeerd ingeschat koersverloop van diens jockey Franki Dettori verstoord.

Verkeerde inschatting

Dettori met zijn grote koerservaring stuurde Stradivarius in de laatste twee honderd meter naar buiten en diende daardoor niet een keer, maar twee keer aan om de naast en voor hem koersende paarden terecht te komen. De strijdlust en snelheid die Stradivarius in die laatste tweehonderd meter liet zien was indrukwekkend maar de inschatting van Dettori kostte hem een betere klassering, zo niet de overwinning.

Dettori voor baanrechters

De combinatie finishte slechts 1 ¼ lengte achter winnaar Kyprios. De excuses van Dettori dat de twee jongere paarden die voor hem finishten en ”betere” benen hadden was misplaatst, getuige ook de armbeweging van trainer John Gosden op het moment dat Dettori het paard naar buiten trok. Zijn commentaar na de ren dat de koers niet handig voor zijn pupil was verlopen. Vanwege het overmatig zweepgebruik bij Stradivarius moet Dettori vandaag voor de renleiding en baanrechters verschijnen. Dat kan dus nog een naar staartje voor de jockey gaan opleveren.