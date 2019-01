Lady Rothschild, eigenaresse beroemde renpaard Nathaniel, overleden

Renpaarden eigenaresse Lady Rothschild overleed afgelopen zondag op 83 jarige leeftijd. Haar familie maakte bekend dat ze de strijd tegen een kortstondige, ernstige ziekte had verloren. Lady Rothschild werd wereldwijd bekend toen haar Nathaniel de King George VI and Queen Elizabeth Stakes op Ascot won in 2011.

Lady Rothschild, geboren als Serena Mary Dunn, trouwde met de bankier Lord Jacob Rothschild. Ze had haar eigen stoeterij met volbloeds, de Waddesdon Stud, in Buckinghamshire. De Britse verwierf faam met haar stal toen Nathaniel (v. Galileo xx) King George VI and Queen Elizabeth Stakes won. De hengst voerde in zijn rencarrière veel strijd met zijn halfbroer, de legendarische Frankel.

Ook de volle zus van Nathaniel had Lady Rothschild in haar bezit. Great Heavens won onder meer de Irish Oaks. Haar paard Pounced maakte Rothschild bekend in Amerika door daar de Breeders Cup te winnen.

In 2006 baarde Lady Rothschild opzien door op een veiling het record bedrag van 4.6 miljoen Pounds voor de fokmerrie Magical Romance (v. Barathea xx) te betalen.

Bron thoroughbreddailynews.com