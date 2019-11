Longines sponsort Japan Cup samen met Longines Deep Impact Memorial

Na de Arc en de Quipco Champion Stakes in Europa, de Breeder’s Cup races in de USA en het Melbourne Cup Carnival van Australië, is het nu aan Azië om de beste volbloeds ter wereld tegen elkaar te laten racen. Komende zondag vindt de met ruim 5,4 miljoen euro door Longines gesponsorde Japan Cup plaats, een van de meest prestigieuze Group I races ter wereld. De dit jaar overleden legendarische volbloed Deep Impact wordt in de Deep Impact Memorial herdacht.

De Japan Cup is een race over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere Engelse volbloeds. De race is met ruim 160.000 bezoekers op de renbaan van Tokyo (in 1995 zelfs 187.524) een zeer druk bezochte race en geeft aan hoe geliefd paardenraces in Japan zijn.

Japan Cup 2019 kent enkel Japanse deelnemers

Hoewel de Japan Cup steevast buitenlandse deelnemers kende, waaronder ook winnaars, bestaat de komende versie van het Japan Autumn International, waaronder de 39ste Japan Cup, enkel uit Japanse deelnemers. Onder de 16 deelnemers aan de Japan Cup bevinden zich Rey de Oro, Suave Richard en Cheval Grand die de laatste maanden zeer verdienstelijke in Europa (Royal Ascot en het York Ebor Festival) en in Dubai (Dubai World Cup races) gekoerst hebben.

Japanse paarden snel op middellange afstanden

Dat de Japanse paarden hebben bewezen dat zij over de middellange afstanden onverslaanbaar zijn (Mer de Glace en Lys Gracieux die respectievelijkde Caulfield Cup en de Cox Plate vorige maand hebben gewonnen) en de zogenoemde snelle ondergrond van Tokyo Racecourse, heeft menige buitenlandse trainer doen besluiten om dit jaar hun paarden niet in te schrijven voor de Japan Cup.

Almond Eye niet van start

Ondanks het feit dat Japans beste renpaard Almond Eye, die deze race vorig jaar in een recordtijd won, dit jaar niet aan deze race zal deelnemen, zal de versie van de Japan Cup 2019 een interessante open koers zijn. In de race strijden zes de Group I winnaars tegen elkaar en de overige Japanse toppaarden. Almond Eye is er niet bij omdat hij naar Hong Kong wordt verscheept voor deelname aan de Longines Hong Kong International Races.

Topjockeys

Onder de internationale topjockeys is de Japan Cup eentje om op hun staat van dienst bij te schrijven. Ryan Moore, Oisin Murphy, Christophe Soumillon, William Buick en Frankie Dettori zijn al geboekt voor deze race en ingevlogen.

Deep Impact

De naam alleen al deed de hengst alle eer aan. Deep Impact won als driejarige de Triple Crown en als vierjarige de Japan Cup (2006). In 2006 was zijn enige buitenlandse deelname die aan de Arc waar hij als derde finishte. Deep Impact werd tweemaal tot Paard van het Jaar uitgeroepen en ging daarna de stoeterij in. Onder zijn nakomelingen bevinden zich veel grote koerspaarden en in de versie van de Japan Cup 2019 lopen vijf afstammelingen van Deep Impact. De op 30 juli van dit jaar overleden hengst (17 jaar) is een icoon in de Japanse rensport, reden waarom in de hal van Tokyo Racecourse een levensgroot beeld en een tentoonstelling aan dit legendarische paard is besteed.

