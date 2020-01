Longines World Racehorse Ranking: Chrystal Ocean, Enable en Waldgeist gedeeld eerste

Gisteren vond in aanwezigheid van eigenaren, fokkers, jockeys en andere betrokkenen de jaarlijkse Longines World Racehorse Ranking plaats. De ranking wordt samengesteld door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) die met een panel de prestaties, de afstand van de koers en bodem waarop is gekoerst (gras of zand) van een Engelse volbloed in de top Group I en andere elite rennen meet en waardeert.

Dit jaar was er een gedeelde eerste plaats weggelegd voor Chrystal Ocean, Enable en Waldgeist, alle drie in Engeland gefokt en in Europa getraind. Op de 25ste editie van de Dubai World Cup dag op 28 maart aanstaande staan voor de negen rennen met een prijzengeld van in totaal 35 miljoen dollar 902 paarden uit 21 landen ingeschreven.

Het wordt smullen geblazen voor de liefhebbers met de inschrijvingen van ’s werelds beste renpaarden. Net als de Cattleya Sho te Japan van afgelopen november levert ook de UAE Derby kwalificatiepunten op voor paarden die ingeschreven staan voor de Kentucky Derby 2020.

Bekijk hier een lijst van een deel van de ingeschreven paarden:

Almond Eye, Maximum Security, Benbatl, Ekhtiyaar, Anthony Van Dyck, Beauty Generation, Suave Richard, Exultant, Ghaiyyath, Magic Wand, Hey Doc, Deirdre, Win Bright, Nature Strip, Star Catcher, McKinzie, Higher Power, Math Wizard, Seeking the Soul, Loves Only You, Mozu Ascot, Lucky Lilac, Saturnalia, Mustashry, Lord Glitters, Circus Maximus, Year of the Tiger, Fort Myers, Danon Premium, Mystic Journey, Matera Sky, Drafted, Roadster, Chrysoberyl, Midnight Bisou, Gift Box, Gold Dream, KT Brave, North America, Capezzano, Channel Maker, Sadler’s Joy, Arklow, Imperial Hint, Hog Creek Hustle, Firenze Fire, Shancelot, Gladiator King, Nature Strip, Sunlight, Bivouac, Final Frontier, Texas Wedge, Space Blues, Wrecking Crew, Enforceable, Silver Prospector, Shoplifted, Azul Coast, Ra’ad en Dieu du Vin.

Bron: Horses.nl