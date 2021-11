Lord Glitters wint de Bahrain International Trophy 2021

Bahrein vestigde zich door tussenkomst van Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifa, de CEO van de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC), op de wereldlijst van toprennen door de successen van de paarden uit het land op de Royal Ascot en in de Breeders’ Cup rennen. Met de Bahrain International Trophy toonde Bahrein aan dat het de infrastructuur heeft die nodig is om een succesvol internationaal sportevenement te organiseren.

Deze belangrijke internationale ren over 2000 meter werd in 2019 door de Bahrain Horse Racing Authority voor het eerst georganiseerd en staat inmiddels op de wereldwijde Group III kalender van vlakkebaanrennen. REHC betaalde de vervoers- en stallingskosten van de buitenlandse paarden en de internationale kampioensjockeys, waaronder Frankie Dettori, William Buick en onze Adrie de Vries.

Paard Adrie de Vries niet fit

Gistermiddag werd deze ren met een prijzengeld van ruim 600.000 euro verreden en kende aanvankelijk veertien deelnemers. Maar Qaader, de driejarige paard van Adrie de Vries werd door de baanartsen niet fit genoeg bevonden en ging niet van start. De Vries, die veel successen in Bahrein heeft geboekt, kon onverrichter zaken weer terugkeren naar Dubai waar hij in de wintermaanden woont en werkt.

Slechte start Lord Glitters

Lord Glitters (Whipper x Lady Glitters), die vorig jaar in de Bahrain International Trophy als vijfde finishte, was in de paddock voor de ren behoorlijk opgewonden en verspeelde daardoor wat energie. Vervolgens vertrok de achtjarige onder de jonge jockey Jason Watson slecht uit de startbox, bevond zich daardoor in de achterhoede van het veld en leek daarmee met tegenstanders als Barney Roy, Magny Cours en Fev Rover kansloos.

Lord Glitters laat toch concurrentie achter zich

De door Charlie Hills getrainde vijfjarige Pogo zette na de start echter meteen een hoog tempo neer en dat kwam Lord Glitters eigenlijk wel goed uit. De door David O’Meara in Ierland getrainde achtjarige verbeterde zich meter voor meter bij het uitkomen van de laatste bocht en liet zijn strijdlust zien. In de laatste tweehonderd meter volgde er nog een eindspurt en vocht de combinatie om de eerste plaats tegen de door Charlie Appleby voor Godolphin getrainde Barney Roy en Magny Cours. Lord Glitters won met een halve en met een neklengte voor deze paarden en kon zich tot winnaar van deze internationale ren laten kronen.

‘Bewogen jaar’

Een overgelukkig trainer en 21-jarige jockey knuffelden Lord Glitters na de ren en werden alom bejubeld. Watson: “Het was een bewogen jaar voor mij en hoewel ik normaal niet nerveus ben, was ik dat voor deze ren wel.” Lord Glitters heeft van de Jockey Club van Saudi-Arabië een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de Neom Turf Cup op de Saudi Cup dag eind februari volgend jaar en gaat in ieder geval terug naar Dubai waar hij grote successen heeft geboekt. Dat Lord Glitters een paard is om rekening mee te houden heeft hij al bewezen met zijn overwinningen van de Group I Queen Anne Stakes in 2019 op Royal Ascot, zijn derde plek achter Almond Eye in de Group I Dubai World Cup 2019, de Jebel Hatta van 2021 en de Group II Singspiel Stakes waar Adrie de Vries in januari van dit jaar met hem in Dubai won.

