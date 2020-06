Lord North wint met overmacht de Prince Of Wales’s Stakes

De tweede dag van Royal Ascot werd gesierd met de Group I ren de Prince Of Wales’s Stakes over 1800 meter. Met een deelnemersveld van zeven was Japan van Aidan O’Brien de torenhoge favoriet. Die rol vervulde het paard geenszins. Dat deed nu de vierjarige Lord North (Dubawi x Najoum), die vorig jaar in deze ren als laatste eindigde, onder jockey James Doyle. Hij gaf met 3 ¼ lengte voorsprong de rest van het veld het nakijken en won met overmacht voor Addeybb en Barney Roy.

Lord North’s trainer John Gosden, die onder meer ook toppers als Enable en Stradivarius traint, is een meester in het beoordelen van een potentieel talent en er het beste uithaalt. Nadat Lord North in mei vorig jaar te Sandown een teleurstellende prestatie liet zien, werd besloten om hem te laten castreren. Die beslissing heeft zijn vruchten afgeworpen en de prestaties van het paard lieten daarna enkel een stijgende lijn zien.

‘Geen keus’

Gosden: “Wij hadden niet veel keus. Testosteron is het gevaarlijkste medicijn ter wereld en het maakte Lord North helemaal gek. Sinds hij ruin is, is hij een heel tevreden en nog steeds een erg speels paard, maar hij is niet zo gek meer dan toen hij nog hengst was. Wij hebben hem altijd als een zeer stijlvol paard beschouwd, maar het heeft lang geduurd om het uit hem te krijgen. Hij heeft nu twee snelle koersen gelopen en wij gaan kijken hoe hij zich herstelt voordat wij zijn verdere carrière plannen.”

52ste Royal Ascot overwinning

Lord North heeft met zijn overwinning in deze Group I ren een uitnodiging verdiend voor de Breeders ‘Cup Turf maar met een schaarste aan toppaarden over 1800 meter is wellicht de Coral Eclipse de meest logische volgende stap. In deze ren loopt in ieder geval stalgenoot Enable die door Gosden wordt voorbereid voor oktober a.s. om haar derde Prix de l’Arc de Triomphe binnen te halen. Voor Gosden was de overwinning van vandaag zijn 52ste Royal Ascot overwinning.

Tactical wint de Windsor Castle Stakes

De tweejarige Tactical (Toronado x Make Fast) is een fokproduct van Queen Elizabeth en zij behaalde met haar paard de overwinning in de Windsor Castle Stakes, een listed ren over 1000 meter. Voor het eerst sinds 73 jaar is de Queen, net als alle overige bezoekers, niet aanwezig tijdens de Royal Ascot meeting maar volgt de rennen thuis op tv. Tactical werd twee weken geleden derde bij zijn debuut te Newmarket. Onder jockey James Doyle won Tactical met 1 ¼ lengte voor Yazaman en Muker.

