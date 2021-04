Loves Only You wint de FWD Queen Elizabeth II Cup 2021

De derde Group I ren op de door FWD gesponsorde Champions Day was de met ruim € 2,6 miljoen gedoteerde FWD Queen Elizabeth II ren over 2000 meter op gras. Deze ren heeft zich de afgelopen jaren als Hong Kong's beste kwaliteitsren over 2000 meter ontpopt en staat op de negende plaats achter de Prix de l'Arc de Triomphe in de lijst van ’s werelds Group 1 rennen van de Internationale Federatie van Horseracing Authorities (IFHA). Het was Loves Only You die er dit jaar met de overwinning vandoor ging.

Qua ranking staat deze ren gelijk aan de alom bekende Kentucky Derby die volgende week zal worden verreden. Met zeven deelnemers, waarvan drie uit Hong Kong (waaronder Exultant, de huidige kampioen van Hong Kong die tweede in de Longines Hong Kong Vase werd) en vier uit Japan (waaronder Daring Tact, de Triple Crown winnares en driejarige kampioene van 2020) was het uitermate spannende ren met een dito finish.

Lastige start

De 2000 meter start bij Sha Tin is een lastige. Het is maar een kort stukje naar de eerste bocht en dan is het van belang om al in goede positie te zijn voor de 1400 meter die volgen tot de tweede bocht. Zit je niet in de goede positie dan loop je het risico dat je aan de buitenkant van het veld raakt en tientallen meters meer moet koersen dan jouw concurrentie en het je de overwinning kost.

Na de start nam zoals verwacht Time Warp de leiding en pas in de laatste vierhonderd meter van de ren gingen de favorieten los. Het waren de Japanse deelnemers die de eerste vier finishplaatsen binnenhaalden met Loves Only You (Deep Impact x Loves Only Me) als eerst aankomende. Deze eindigde voor Glory Vase, waarvan het daags voor de start nog de vraag was of het paard mocht koersen vanwege een eerder geconstateerde lichte kreupelheid en daarna Daring Tact en Kiseki.

Eerste Group I overwinning

Trainer Yoshito Yahagi, die de ren vanuit Japan bekeek, boekte zijn eerste Group I overwinning te Hong Kong. Loves Only You werd, nadat zij afgelopen maart derde werd in de Dubai Sheema Classic, van Dubai naar Hong Kong ingevlogen en die reis deerde de merrie niet. Voor de in Hong Kong wonende en werkende 30-jarige jockey Vincent Ho was het zijn tweede Group I overwinning van de dag nadat hij een half uur eerder met Golden Sixty de Champions Mile won.

Ho: “Het is ongelofelijk en Loves Only You koerste de eerste twaalfhonderd meter goed. Daarna moest ik haar even aansporen en dat pakte de merrie goed op. Ik ben dankbaar dat de Japanse connecties mij vroegen om hun paard te berijden. De trainer gaf mij de vrije hand omdat hij wist dat het paard in orde was en in haar eigen tempo kan koersen. Het is mijn eerste overwinning in Hong Kong op een Japans getraind paard en ik hoop dat ik een keer naar Japan mag gaan om daar te rijden. Dat zou een geweldige ervaring voor mij zijn. Ik heb nog veel te leren en rijden in verschillende landen helpt zeker.”

‘Een geweldige dag’

De dubbele overwinning van jockey Vincent Ho, een recordomzet van HK $ 1.611 miljard en de opkomst van een potentiële toekomstige kampioen (Wellington) zijn volgens CEO Winfried Engelbrecht-Bresges het bewijs van de veerkracht en aantrekkelijkheid van de rennen te Hong Kong. “Het is geweldig om mensen naar de renbaan terug te laten keren voor een bijeenkomst van deze kwaliteit. Golden Sixty behield zijn ongeslagen record en als je kijkt naar de prestaties van Loves Only You en Wellington, was het een geweldige dag. Ik wil iedereen bedanken die de Racing Bubble gaande heeft gehouden. Het was vooral bevredigend dat onze Japanse vrienden onze systemen genoeg vertrouwden om hier te komen en, met de steun van de HKSAR-regering, hebben we een ongelooflijke FWD Champions Day kunnen organiseren.

Opstap voor internationale bekendheid

Andrew Harding, de Executive Director Racing, beschreef jockey Vincent Ho’s dubbele overwinning als de opstap voor internationale bekendheid als “een zeer trotse dag in de geschiedenis van de Racing Development Board. De Hong Kong Jockey Club spoort de inzet en de investering in lokaal talent aan omdat we ons absoluut inzetten om het potentieel te realiseren dat blijkbaar in Hong Kong bestaat”

