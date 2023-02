Luis Saez wint STC International Jockeys Challenge 2023

Voor de vierde keer in Saudi-Arabië vond er een internationaal jockeykampioenschap plaats. In vier rennen streden zeven mannelijke tegen zeven vrouwelijke internationale topjockeys om de eer en om 15% van het prijzengeld van in totaal 1,6 miljoen dollar dat via een puntensysteem wordt verdeeld onder de eerste vijf aankomenden. De algehele winnaar kon daar nog eens 30.000 dollar aan toevoegen. De jockeys berijden lokale en internationale paarden die zij nog nooit eerder hebben bereden en dat maakt het een mooi open kampioenschap waarbij zij hun rijderskunst kunnen laten zien.

Voor de Amerikaanse topjockey Luis Saez kon de dag niet meer stuk. De in Panama geboren 30-jarige jockey won van de vier rennen voor het kampioenschap er een en werd twee keer tweede. Hij vergaarde daarmee de meeste van de te verdienen punten en het kampioenschap. Saez vertelde dat hij zijn te berijden paarden goed heeft bestudeerd, de instructies van de trainers opvolgde en een goed gevoel bij zijn ritten had.

Kawada tweede

Saez won de eerste ren voor concurrente Joanna Mason en het was stuivertje wisselen met Mason die de tweede ren won en Saez naar de tweede plek verwees. De beslissing viel in de vierde ronde toen Saez als tweede achter Yuga Kawada, de Japanse kampioensjockey van 2022 finishte. In het algeheel klassement won Saez, werd Kawada tweede en Mason derde.

Verheugd

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië: “Wij zijn verheugd dat wij weer enkele van de beste jockeys in de wereld voor de STC International Jockeys Challenge te mochten verwelkomen. De International Jockeys Challenge weerspiegelt de waarden van Vision 2030 van Saudi-Arabië, waarin een programma van doelen voor verhoogde sportparticipatie in diverse onderdelen onder jonge Saudi-jongeren is vastgelegd.”

