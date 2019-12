Lys Gracieux wint de Arima Kinen ter waarde van 2.3 miljoen euro op haar sloffen

De Arima Kinen over 2500 meter op gras op de Nakayama Racecourse is de belangrijkste Group I ren te Japan. Zij vormt daarnaast de sluiting van het renseizoen van de beste Group I rennen ter wereld en is de ren waarop wereldwijd het meest wordt gegokt. Tien van de zestien deelnemende paarden worden door het publiek gekozen en moeten bij de Japan Racing Association (JRA) geregistreerd staan. De overige zes paarden moeten bij de National Association of Racing of in het buitenland geregistreerd staan en hun deelname wordt bepaald door de hoogte van het gewonnen prijzengeld.

Dat Japan machtige renpaarden heeft is wereldwijd bekend en het deelnemersveld van de Arima Kinen met onder meer Suave Richard, Almond Eye, Lys Gracieux, Cheval Grand, Rey de Ore, Al Ain, Fierement, Kiseki, Saturnalia, Etario en World Premiere was om de vingers bij af te likken en overtroefde dat van de recent gehouden Japan Cup ruimschoots.

Lys Gracieux’s dagelijkse massage

De vijfjarige merrie Lys Gracieux (Hearts’s Cry x Liliside) wordt dagelijks gemasseerd en liefdevol verzorgd door haar groom en dat werpt zijn vruchten af. Op 23 juni dit jaar won de merrie de Takarazuka Kinen (Group I) te Japan voor Kiseki en Suave Richard en op 26 oktober de Cox Plate te Australië met 2,5 kilo meer op haar rug dan vandaag. Tot nu toe luidt het bericht dat de Arima Kinen de laatste ren van de merrie is en zij de fokkerij in gaat. De Australische jockey Damian Lane kreeg van de JRA een daglicentie om Lys Gracieux in deze ren te mogen berijden en voor zowel Lane als trainer Yoshito Yahagi was het de eerste keer dat zij aan de Arima Kinen deelnamen.

Almond Eye leek te gaan winnen

Na de start ging Aerolithe er als een speer vandoor en bepaalde in een moordend tempo de koers met ruim twintig lengten voorsprong. Lys Gracieux en Almond Eye bevonden zich gedurende de eerste 2000 meter koers naast elkaar in de negende en tiende positie van het 16-koppige deelnemersveld. Lane hield Lys Gracieux daarbij aan de reling. Met nog zeshonderd meter te gaan werd de achtervolging op Aerolithe ingezet die toen stil leek te staan en met nog vierhonderd meter te gaan begonnen de favorieten zich te positioneren voor de eindspurt. Lys Gracieux bevond zich toen nog steeds aan de reling terwijl Almond Eye al vrij zicht op de finish had en het leek erop dat de Japanse supermerrie, tevens favoriet, de koers zou gaan winnen.

Lane zwaait voor de finish naar publiek

Lane trok Lys Gracieux van de reling af en stuurde de merrie zesdik naar buiten waardoor de combinatie niet gehinderd werd door de overige paarden die om een overwinning vochten. Met nog tweehonderd meter te gaan drukte Lane op de versnelling en Lys Gracieux spurtte er zonder enige moeite vandoor en won met vijf lengten voor Saturnalia en de derde aankomende World Premiere. Lane had voor de finish al in de gaten hoe makkelijk de overwinning met zijn paard werd behaald en zwaaide vrolijk naar het uitzinnige publiek voordat zij de finishlijn passeerden. Almond Eye verzwakte met nog tweehonderd meter te gaan en finishte als negende.

De merrie was wat te zwaar

Trainer Yoshito Yahagi: “Nadat Lys Gracieux onder topgewicht de Cox Plate won schreef ik haar in voor de Arima Kinen. De merrie werd in quarantaine bereden en vervolgens voor deze koers in conditie gebracht. Het gebruikelijke trainingspatroon is om haar alleen in de week van de race wat snelwerk (een keer op tempo de afstand laten afleggen) te laten doen. De merrie was wat aan de zware kant en dat was de reden waarom ik haar vorige week ook al snelwerk liet doen. Ik heb Damian enkel wat bijzonderheden over deze renbaan verteld. Lys Gracieux is een onafhankelijk paard en geeft altijd alles in een ren. Dit jaar is ze volwassener geworden en zijn ons haar aan- en uitschakelaars duidelijker geworden, zodat ik het verloop van de koers zonder enige instructies aan Damian heb overgelaten.”

Bekijk hieronder de race:

Bron: Horses.nl