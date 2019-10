Lys Gracieux wint de Cox Plate 2019

Highlight op Moonee Valley is de Ladbrokes Cox Plate, de derde hoogst gedoteerde race van Australië. Insiders vinden deze race belangrijker en beter dan de beroemde Melbourne Cup en wordt 'the greatest two minutes in sport' genoemd. De race wordt sinds 1922 verreden over 2040 meter over gras en heeft een totaal aan prijzengeld van 5 miljoen dollar. Lys Gracieux won de race met 1 ½ lengte voor Castelvecchio.

Moonee Valley Racecourse is een bijzondere renbaan met de kortste rechte lijn ter wereld. De renbaan werd in 1883 opgericht door William Samuel Cox en heeft een omtrek van 1.805 meter. Van alle renbanen heeft deze baan de kortste rechte lijn (slechts 173 meter) naar de finish en leidt ertoe dat de paarden in de laatste bocht al moeten gaan sprinten voor de finish. Geen gemakkelijke opgave voor paard noch jockey. De laatst bocht voor de finish heeft bovendien de vorm van een wielerbaan waarbij de baan van de bovenste reling naar de binnenste afhelt.

Winx: Queen van de Cox Plate

Sinds 1982, toen Kingston Town (ook wel The King genoemd) de Cox Plate voor de derde keer won heeft het tot 2017 geduurd voordat een paard dat evenaarde: Winx (The Queen). Winx won deze race ook in 2018 en werd daarmee het eerste paard in de geschiedenis van deze race met vier overwinningen. Het zal lang, heel lang gaan duren eer het een paard lukt om deze race viermaal op te winnen, als dat al ooit gebeurt.

Lys Gracieux’s dagelijkse massage

Japan heeft machtige renpaarden en de zesjarige merrie Lys Gracieux (Hearts’s Cry x Liliside) is daar een van. De merrie wordt dagelijks gemasseerd en liefdevol verzorgd door haar groom en dat werpt zijn vruchten af. De merrie won inmiddels zes keer vanuit eenentwintig starts en verdiende daarmee ruim 11 miljoen euro. Op 23 juni j.l. won de merrie de Takarazuka een Group I ren in Japan voor Kiseki en Suave Richard. Vandaag voegde zij daar de belangrijkste koers in Australië, de Cox Plate, aan toe.

Aanpassing quarantaine regels

Het spande er om of Lys Gracieux vanuit Japan in Australië werd toegelaten vanwege de strenge Australische quarantaineregels. Trainer Yoshito Yahagi heeft de Australische regering (in Australië vallen paardenraces onder de regering) met documenten en veterinaire rapporten ervan moeten overtuigen dat zijn merrie gezond was en geen gevaar leverde voor de gezondheid van de Australische paarden. De regering en de quarantaine commissie waren overtuigd, paste de quarantaine regels voor Lys Gracieux aan en verleende haar dispensatie onder de bepaling dat dat enkel zou gelden voor de deelname van de merrie aan de Cox Plate.

Zesdik door laatste bocht

Onder jockey Damian Lane, die op Mer de Glace vorige week voor Japan de Caulfield Cup en met Lys Gracieux in juni j.l. de Takarazuka won, vertrok Lys Gracieux vanuit startbox 11 aan haar race tegen haar dertien tegenstanders. Lane hield de merrie vanaf de start in de achterhoede en had daardoor niet de meest gunstige positie op deze renbaan. Het maakte dat de combinatie zesdik in volle snelheid de laatste bocht in de korte lijn naar de finish diende te gaan. De turboknop werd ingedrukt en met nog 100 meter te gaan, stormde de combinatie langs alle tegenstanders en wonnen gemakkelijk met 1 ½ lengte voor Castelvecchio en de derde aankomende Te Auku Shark.

7,5 kilo meer

Saillant detail was dat Lys Gracieux een gewicht van 57 kilo mee moest torsen, terwijl de driejarige hengst Castelvecchio met 49,5 kilo op zijn rug koerste. Met haar prachtige overwinning en met 7,5 kilo meer te dragen, leverde deze de Japanse merrie een topprestatie!

Bron Horses.nl