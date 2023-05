Mage wint 149ste Kentucky Derby en Godolphin wint drie Group I rennen

De met 3 miljoen dollar gedoteerde Kentucky Derby, ook wel “the run for the roses” genaamd omdat de winnaar van de ren in een deken gemaakt van rozen wordt gehuldigd, is wellicht de bekendste Derby ter wereld voor driejarige paarden. Het is de droom van iedere fokker en eigenaar. Net als vorig jaar won een van de outsiders de Run for the Roses.

Zoals gewoonlijk werden de potentiële kanshebbers al weken voor de ren met veel bombarie in de schijnwerpers gezet. Derma Sotogake, de Japanse winnaar van de UAE Derby, Tapit Trice, die zijn afgelopen vier rennen won en Forte die de Florida Derby op 1 april won waren de gedoodverfde favorieten en van deze paarden verschenen dagelijks tientallen berichten.

Drama en commotie

Ook zoals gewoonlijk vindt er voor de Derby behoorlijk wat commotie plaats. Zo startte Forte niet omdat de dierenarts van dienst het paard daags voor de Derby vanwege een hoefblessure niet fit bevond. Vier andere deelnemers deelden hetzelfde lot. En trainer Saffie Joseph Jr. kreeg een schorsing voor onbepaalde tijd en een startverbod van zijn paard Lord Miles in de Derby aan zijn broek omdat twee van zijn paarden in de week voorafgaande aan de Derby op mysterieuze wijze zijn overleden. De renleiding van Churchill Downs maakte zonder voorafgaand onderzoek gelijk korte metten met die mysterieuze doodsoorzaken en schorste Saffie Joseph Jr. waardoor diens paard niet van start mocht gaan. Drama alom dus en van de 23 deelnemers vertrokken er uiteindelijk 18 van start voor de ren over 2000 meter op zand.

Mage onderschat

Mage (Good Magic x Puca) behoorde niet tot de favorieten en dat was opmerkelijk omdat de driejarige hengst op 1 april in de Florida Derby als tweede achter Forte finishte. De Venezolaanse trainer Gustavo Delgado en jockey Javier Castellano maakte dat niets uit want zij geloofden in hun Mage. Voor Castellano was het na vijftien keer eerder in de Derby te hebben gereden zijn eerste Derby zege. Mage vertrok slecht uit zijn startbox en bleef in de achterhoede van het veld koersen. Het tempo lag hoog en dat was volgens Castellano in hun voordeel. Langzaam maar zeker bewoog de combinatie zich naar voren om bij de 1000 meter markering in zesde positie verder te koersen en uiteindelijk vrij gemakkelijk te finishen voor Two Phil’s en Angel Of Empire. De favorieten Derma Sotogake en Tapit Trice finishten als zesde en zevende.

Uitstekende weekend voor Godolphin

Voor de renstal Godolphin van ZKH Sheikh Mohammed was het Kentucky Derby-weekend eentje om in de boeken te schrijven. Zo won op vrijdag de de driejarige Pretty Mischievous de met 1.25 miljoen dollar gedoteerde Group I Longines Kentucky Oaks. Zaterdag won de vierjarige Matareya de met 750.000 dollar gedoteerde Group I Derby City Distaff Stakes en de vijfjarig Cody’s Wish de met 750.000 dollar gedoteerde Group I Churchill Down Stakes.

Bron Horses.nl