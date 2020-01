Magic Lily breekt baanrecord in derde DWCC meeting 2020

De Cape Verdi, een ren over 1600 meter op gras voor merries en de Zabeel Turf over 2000 meter op gras waren gisteren de hoogtepunten op het Dubai World Cup Carnival. Magic Lily blonk uit door de Cape Verdi te winnen in een baanrecord na een lange rust periode. Certain Lad won de Zabeel Turf ook na een rustperiode.

Er werden gisteren zes rennen gehouden met ruim 1 miljoen dollar aan sponsorgeld. In de Cape Verdi, vernoemd naar de 1000 guineas winnaar van Godolphin, gingen acht paarden van start. Onder hen de veelbelovende en door insiders in 2017 als een potentiële Group I kandidaat geclassificeerde tweejarige Magic Lily (New Approach x Dancing Rain).

Magic Lily wint Cape Verdi na lange rustperiode

De inmiddels vijfjarige merrie had vanwege een blessure van oktober 2017 tot en met september 2019 niet gekoerst. Op 4 oktober en 16 november j.l. werd de merrie tweemaal ingezet en werd toen in de Listed koersen tweede en zesde. Gisteren startte Magic Lily weer na twee maanden rust en zette een fantastische prestatie neer.

Baanrecord

Onder jockey James Doyle volgde de combinatie eerst Dubai Blue (ook van Godolphin). Met nog vierhonderd meter te gaan, koersten zij achter de uit Frankrijk ingevlogen Nisreen met Pierre-Charles Boudot (de winnende jockey op Waldgeist in de Prix de l’Arc de Triomphe 2019) om die combinatie in een spannende eindstrijd met een korte hoofdlengte te verslaan. Derde werd Godolphins vierjarige Beyond Reason die ook in training bij Appleby staat. Magic Lily zette met haar overwinning een baanrecord neer van 1:34:84. Voor trainer Charlie Appleby en jockey James Doyle was het de derde keer dat zij deze ren wonnen.

Ook Certain Lad wint na rustperiode

Dat een rustperiode goed is voor een renpaard bewees ook Certain Lad (Clodovil x Chelsey Jane), de uit Engeland afkomstige vierjarige pupil van trainer Mick Channon. De volbloed zegevierde in de Zabeel Turf na rustperiode van 117 dagen. Certain Lads laatste start was op 21 september 2019 te Ayr. Het paard won die koers en ging vervolgens naar de najaarsveiling van Newmarket. Omdat eigenaar C. Hirst niet de verwachtte verkoopprijs kreeg, kocht hij zijn eigen paard terug en zette hem vervolgens 117 dagen op rust.

Driekwart lengte

Certain Lad koerste gisteren tegen tien medestanders waarvan er zes van Godolphin afkomstig waren. Bereden door Ben Curtis vertrok de combinatie rustig aan de koers en bleef in de achterhoede van het deelnemersveld. Met nog 500 meter te gaan schoven zij gestaag naar voren. In de laatste honderd meter nam het paar de leiding om de koers met driekwart lengte te winnen. Tweede werd de ingevlogen Simsir (eigendom van de Aga Khan) en de derde aankomende was Desert Fire (Godolphin).

Heet paard

De speciaal voor Certain Lad ingevlogen jockey Ben Curtis reageerde na afloop: “Ik heb mijn handen vol aan Certain Lad omdat hij voor iedere koers nogal heet is. De eerste vierhonderd meter koers was hij behoorlijk fris en gefocust, maar toen hij in zijn koersritme kwam liet hij zien wat hij waard is. De plannen zijn om Certain Lad op 30 januari hier weer te laten koersen.”

