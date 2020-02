Magic Lily en Capezzano stelen de show

Tijdens de zevende koersdag van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) viel er in de zeven rennen ruim 1 miljoen dollar te verdelen. Speciale aandacht ging uit naar de Balanchine een Group II ren over 1800 meter op gras en de Firebreak Stakes een Group III ren op zand over 1600 meter. Magic Lily wist opnieuw te winnen, nu in de Balanchine. De Firebreak Stakes kwam op naam van Capezzano.

De clash tussen Magic Lily (New Approach x Dancing Rain) en Nisreen ging gisteren op herhaling. Op 16 januari, de derde dag van het DWCC, zette Magic Lily, na twee maanden rust, in de Cape Verdi een baanrecord neer. Ze versloeg de uit Frankrijk ingevlogen Nisreen met een korte hoofdlengte. In de tweede van twee Groep II rennen op gras voor merries, de 1800 meter lange Balanchine, was het wéér de door Charlie Appleby voor Godolphin getrainde Magic Lily die de Franse invaller Nisreen van Team Valor International te snel af was.

‘Magic Lily versloeg concurrentie weer op de laatste rechte lijn’

De race bevatte zeven van de acht deelnemers die eerder tegen elkaar hebben gekoerst. Ditmaal had Magic Lily 1,5 kg meer gewicht op haar rug dan Nisreen en won met 1 ¼ lengte verschil. Magic Lily werd gisteren niet door James Doyle maar door William Buick naar de overwinning geloodst. Buick: “De merrie versloeg de concurrentie weer in het laatste stuk van de rechte lijn voor de finish toen zij in de voorhoede zat.”

‘Mooi koersritme’

Trainer Charlie Appleby: “De merrie kreeg een mooi koersritme en ik was ervan overtuigd dat zij op dezelfde manier als in de Cape Verdi zou gaan winnen. Het is mooi om te zien hoe zij zich heeft ontwikkeld en wellicht gaan wij haar inschrijven voor de Jebel Hatta (een Group I ren) op Super Saturday op 7 maart.”

Nisreen koerste goed

Pierre-Charles Boudot (de winnende jockey op Waldgeist in de Prix de l’Arc de Triomphe 2019) bereed de tweede aankomende Nisreen weer en verklaarde dat zijn paard goed koerste, maar dat Magic Lily nu gewoon beter was. Voor jockey William Buick was het een succesvolle koersdag met twee overwinningen en twee tweede plaatsen.

Capezzano wint overtuigend de Firebreak Stakes

De zesjarige Capezzano (Bernardini x Cableknit) kon zijn favorietenrol in de Dubai World Cup van 2019 niet waar maken en finishte toen als twaalfde. Gisteren liet hij weer zien dat er rekening met hem moet worden gehouden. Na de start leidde het paard onder jockey Mickael Barzalona het deelnemersveld. In de laatste vierhonderd meter versnelde hij dusdanig, dat hij met zeven lengten verschil won voor Secret Ambition en de derde aankomende Matterhorn.

‘Hij blijft verbeteren’

Naast de inschrijving voor de Dubai World Cup 2020 staat de zesjarige volbloed ook ingeschreven voor Saudi Cup op 29 februari. Trainer Salem bin Ghadayer: “Wij geloven in dit paard en in zijn vermogen. Gelet op de Saudi Cup over twee weken wilden wij wachten met hem op de baan te brengen, omdat het paard het vertrouwen in zichzelf weer moet hervinden. Dat is gelukt en hij blijft verbeteren. De baan in Saudi-Arabië zal goed bij hem passen en hopelijk koerst hij daar zoals hij hier vanmiddag liet zien.”

