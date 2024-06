Margo Timmermans wint voor derde keer op rij Nederlandse Working Equitation-titel

Margo Timmermans en haar voormalig internationaal Grand Prix-paard Catch Me (Dreamcatcher x Goodtimes) hebben afgelopen weekend voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel Working Equitation in de klasse WE4 - Masters gewonnen.

Margo Timmermans en de zeventienjarige Catch Me begonnen de dressuurproef op vrijdag met een tweede plaats met 71.667%. De Belgische Virginie Dubus en de Lusitano-hengst Hero des Nawies wonnen de proef met 72.778%. Timmermans mocht hier ook de vierde prijs in ontvangst komen nemen voor haar proef met John Doe (v. Negro). In de trail op zaterdag was er wederom een tweede plaats voor Timmermans, die nu nu een score van 73.625% liet optekenen. Henri Jacobsen en Steph’s Donaldson eindigden als één na beste Nederlandse combinatie op de vierde plaats.

Goud en zilver voor Timmermans

In het afsluitende onderdeel, de speedproef, stuurde Timmermans Catch Me met 148.32 punten naar de vijfde plaats. Dat leverde haar met een totaal van 51 punten de bronzen medaille op in de internationale wedstrijd en goud in de strijd om de Nederlandse titel. De amazone greep daarnaast ook de reservetitel met John Doe. Het brons viel ten deel aan Jolanda Ruocco-Adelaar en Carletto (v. Otello di San Paolo).

Overall uitslag WE4 – Masters.

Bron: Horses.nl