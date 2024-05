Marijke Hammink onverslaanbaar in Lähden

Uitstekende resultaten dit weekend voor pony vierspan-menster Marijke Hammink in het Duitse Lähden. De Nederlandse reed soeverein naar de winst in de internationale samengestelde wedstrijd op 3* niveau. Met een unanieme eerste plaats in de dressuur, de tweede plek in de marathon en de enige foutloze vaardigheid reed Hammink zich uiteindelijk bijna 30 punten los van de concurrentie.

Hamminks span bestond in Lähden uit Beukenhof’s Wesley, Kastanjehof Camaro, Pietje v.d. Knollentuin en Roosendaal’s Thunder. Met een dressuurscore van 42,03 nam ze al direct de leiding. De overwinning in de marathon ging vervolgens naar de Duitser Steffen Brauchle, die uiteindelijk voor de derde plaats in het eindklassement tekende. Niels Kneifel werd daarin tweede, hij was tweede na de dressuur en werd derde in de marathon. De afsluitende vaardigheid was, behalve voor Hammink, een slagveld met veel strafpunten voor bijna alle deelnemers.

Cas Hendriks tweede bij tweespannen

Cas Hendriks werd tweede bij de pony tweespannen. Hij zat heel dicht op de winnaar Christof Weihe uit Duitsland. Rodinde Rutjens werd in deze rubriek vierde en Sietske Flobbe werd vijfde.

Bron: Horses.nl