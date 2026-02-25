Marijke Visser verkozen tot Ruiter van het Jaar

Endurance-amazone Marijke Visser is door The Dutch Masters verkozen tot Ruiter van het Jaar 2025. Zij is daarmee de eerste ruiter in deze paardensportdiscipline, aan wie deze eretitel wordt toegekend. Doorslaggevend voor de commissie (bestaande uit Anky van Grunsven, Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis) waren Vissers overwinning op het Europees kampioenschap met haar paard Chaitana des Chaises én haar nominatie als een van de vier kandidaten voor de 'Best Athlete Award 2025' van de FEI.

Ellen Liem Door

Marijke Visser, oorspronkelijk uit Soest maar nu woonachtig in België, was blij verrast: “Het was voor mij een bijzondere verrassing. Door deze titel voel ik mij nu echt gezien.”

Palmares

De 33-jarige amazone heeft zich al jong volledig toegelegd op de endurancesport. Bij haar WK-debuut in Abu Dhabi in 2011 was zij de best presterende Nederlandse combinatie. Een jaar later, op het EK in België, reikte zij net buiten het podium. Zij vestigde echt haar naam op het WK in Caen in 2014, waar zij het zilver kreeg omgehangen en de fel begeerde, door veterinairen toegekende ‘Best Condition’-prijs toekwam aan haar paard Laiza de Jalima.

‘Beste endurance-amazone ter wereld’

Een jaar later werd Marijke Visser op een award-gala in de VS uitgeroepen tot ‘Beste endurance-amazone ter wereld’. Dat jaar zou zij tweede worden bij het in Slowakije verreden EK. De latere gehouden WK’s (van 2018 en 2024) resulteerden in klasseringen bij de eerste acht. Sinds 2019 vormt zij een combinatie met de nu 14-jarige merrie Chaitana des Chaises. In de Wereldranglijst over 2025 staat de combinatie paard/ruiter op plek twee; de merrie zelf prijkt op plaats vier van de ranking over 2025.

EK-goud en FEI-nominatie

Deze hoge klasseringen komen met name door de eind juni behaalde gouden medaille opj het EK Endurance in Castiglione del Lago. Het jaar 2025 kreeg voor Marijke Visser extra glans door haar nominatie voor de ‘FEI Best Athlete Award’ (de andere medekandidaten waren Laura Collett/eventing, Justin Verboomen/dressuur en Richard Vogel/springen).

Genomineerden

De andere voor de titel ‘Ruiter van het Jaar 2025’ door de Commissie genomineerden waren vierspanrijder Bram Chardon, para-dressuuramazone Rixt van der Horst, para-menner Jacques Poppen en beroepsjockey Adrie de Vries.

Volledig rapport Commissie verkiezing Ruiter van het Jaar

Het complete overzicht winnaars titel Ruiter van het Jaar

Bron: The Dutch Masters