Mario fan Bokkum overtuigt bij dameskampioenschap

MGPNGP Mario fan Bokkum (v. Jasper 366) won gisteren bij de viering van het Gronings Ontzet in het Groningse Stadspark met Jolanda Schreuder aan de leidsels het kampioenschap voor Friezen in de damesklasse. De in uitstekende vorm verkerende hengst imponeerde met het ruim wegzetten van het voorbeen en het sterke achterbeengebruik.

Egberdina’s Lodewijk (v. Maurus 441) met Susan Bouwman liep eveneens een zeer goede wedstrijd en werd tweede voor Wylster 463 (v. Rindert 406) met Nynke Bouma en Xander (v. Haitse 425) met Mechteld van der Kooi.

Negen kanshebbers gingen met elkaar de strijd aan bij het overkampen. Mario fan Bokkum was uiteindelijk de overtuigende en door de juryleden unaniem verkozen kampioen.

Bron: Phryso

