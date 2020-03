Maximum Security stelt de inaugurele Saudi Cup veilig

De rijkste paardenkoers ter wereld is een feit. Op de King Abdulaziz renbaan te Riyad (Saudi-Arabië) vond vandaag de Saudi Cup dag plaats met als hoogtepunt de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup over 1800 meter op zand. De winnaar kon 10 miljoen dollar op zijn of haar bankrekening bijschrijven en de overige negen prijzengelden logen er ook niet om: 3,5 miljoen voor de tweede, 2 miljoen voor de derde, 1,5 miljoen voor de vierde, 1 miljoen voor de vijfde etc.

Het veld bestond uit de beste paarden ter wereld die op zand koersen. De USA had een bataljon van vijf, de UAE vier, Japan twee, Saudi-Arabië twee en Ierland een deelnemer lopen. Het was de vierjarige Maximum Security (New Year’s Day x Lil Indy) die de ren in een zinderende eindstrijd won voor Midnight Bisou en de derde aankomende Benbatl.

Maximum Security

Bereden door Luis Saez vertrok de combinatie uit startbox zeven en werd gelijk belaagd door Pegasus World Cupwinnaar Mucho Gusto. Aan de leiding lagen Capezzano en North America die door Mucho Gusto werd ingehaald en Maximum Security volgde hem. Bij het uitkomen van de bocht moest Saez zijn paard vijf dik aan de buitenkant van het veld houden om tweehonderd meter voor de finish weer naar de binnenkant te kunnen gaan, naast Midnight Bisou kon snellen en naar de finish stormde. Maximum Security won met ¾ lengte voor Midnight Bisou en de derde aankomende Benbatl. De overige finishende paarden waren vervolgens Mucho Gusto, Tacitus, Gold Dream, Chrysoberyl, Mjjack, Magic Wand, Gronkowski, McKinzie, Great Scot, North America en Capezzano.

Diskwalificatie Kentucky Derby

De carrière van Maximum Security is er geen om over naar huis te schrijven. Hij werd gediskwalificeerd voor de Kentucky Derby, de belangrijkste ren voor driejarigen in Amerika. In die koers bepaalde Maximum Security het tempo en vloog uit in de verste bocht zodanig naar buiten dat de voortgang van verschillende andere paarden werd belemmerd. Terwijl Maximum Security nog steeds leidde en als eerste finishte werd hij gediskwalificeerd en naar de 17e plaats verwezen. De renleiding had twintig minuten nodig om die beslissing te nemen. Hij liep als tweejarige in een claimerskoers en kon voor $ 16.000 worden gekocht maar niemand was in hem geïnteresseerd. De eigenaren Gary en Mary West kunnen zich daar achteraf bezien gelukkig mee prijzen want met het winnen van de Saudi Cup won het paard zeven keer uit negen starts en bedraagt zijn win som nu 11.801.900 dollar.

“Dít is de échte Kentucky Derby-winnaar. Ik ben zó blij!”

Trainer Jason Servis: “Het paard heeft veel hart en toen ik de training over 1800 meter bekeek en het paard fit van de baan af kwam probeerde ik kalm te blijven want ik zag dat hij in topvorm is. De startbox loting met nummer zeven is bizar. Hetzelfde nummer lootte hij ook in de Florida Derby, de Kentucky Derby, de Haskell en in de Pennsylvania Derby. Toen mijn zoon Garrett die hem in de training rijdt nummer zeven tevoorschijn haalde sms’te ik (mede-eigenaar) Mary West die dacht dat ik een grapje maakte. Ik heb een geweldig team met Coolmore and the Wests en ze hebben geweldige managers. We zullen morgenochtend overleggen wat de volgende koers voor het paard gaat worden.” Magnier: “Coolmore heeft geluk gehad dat Gary en Mary West ons hebben toegelaten om mede-eigenaren van het paard te zijn.”

Mike Smith, de jockey van Midnight Bisou die tweede werd, zei: “De merrie rende zo goed en ik ben zo trots op haar. Ik deed alles maar we kwamen niet eerste over de streep. Haar prestatie maakte dat zij desondanks won, snappen jullie wat ik bedoel? Zij was geweldig.”

