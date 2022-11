Maximum termijn voor cross-country parcoursontwerpers

Op de FEI General Assembly komen volgende week onder meer de wijzigingen in het definitieve ontwerp van de FEI eventingregelvoorstellen aan bod. Er wordt bijvoorbeeld gestemd over het Nederlandse voorstel om termijnen van parcoursontwerpers van FEI-kampioenschappen terug te brengen naar maximaal twee jaar. De redenering was dat dit zou leiden tot een 'gevarieerde' manier van parcoursbouw op kampioenschappen.

Het volgt op discussies tijdens het FEI-sportforum van 2022 over de vraag of parcoursontwerpers maximaal zes jaar mogen dienen bij een evenement. En het eerste ontwerp van deze regel leidde tot een breed debat, waarbij Groot-Brittannië, Duitsland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, de International Eventing Officials Club en de Europese Hippische Federatie alle hun zegje deden.

Bezorgdheid

Er was bezorgdheid over de kosten, de waarde van het opbouwen van relaties, mogelijke inkomstenderving voor professionele ontwerpers en de bezorgdheid dat minder ervaren ontwerpers in een positie terecht zouden kunnen komen waar ze “niet klaar voor zijn”.

Zes opeenvolgende jaren

Het eindresultaat is dat de definitieve ontwerpregel waarover gestemd moet worden verder gaat dan kampioenschappen om een termijn vast te stellen voor het aanblijven van een parcoursontwerper bij een vier- of vijfsterrenevenement. “Een course-designer mag niet meer dan zes opeenvolgende jaren op dezelfde locatie als official optreden bij CCI4-S en CCI4-L, inclusief kampioenschappen, en niet meer dan acht opeenvolgende jaren bij CCI5*-L”, aldus de definitieve ontwerpregel. “De parcoursbouwer mag na een onderbreking van drie jaar opnieuw als official optreden. Deze eis is opgenomen vanaf 1 januari 2023 en geldt niet met terugwerkende kracht.”

Bekijk hier het definitieve ontwerp van de FEI-eventingregels voor 2023

Bron Horse and Hound