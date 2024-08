28e Nationale titel voor IJsbrand Chardon

Vierspanrijder IJsbrand Chardon heeft voor de 28e keer in zijn lange loopbaan het Nederlands Kampioenschap vierspanmennen gewonnen. 41 jaar na zijn eerste nationale titel verwees Chardon zijn zoon Bram naar de zilveren positie. Koos de Ronde won na een goede wedstrijd brons. De rijders van TeamNL wonnen ook de landenwedstrijd op de fraaie terreinen van Hippisch Centrum Exloo.

“Als je gaat starten met vierspanrijden heb je niet het idee dat je 28 keer Nederlands kampioen wordt”, bekent IJsbrand Chardon. “Vergeet niet dat we altijd sterke rijders hebben gehad. Ik ben in 1981 begonnen, toen had je sterke rijders als Tjeerd Velstra, Theo Weusthof en Ton Monhemius. Later kwamen daar Koos de Ronde, Theo Timmerman en natuurlijk Bram bij. Dat ik tegen zulke rijders 28 keer kampioen geworden ben, dat blijft heel erg mooi.”

De Ronde goede marathon

De 63-jarige IJsbrand Chardon nam in de dressuur al de leiding in het klassement om de nationale titel en stond die eerste plek niet meer af. Door een hele goede marathon verkleinde Koos de Ronde zijn achterstand op de gouden positie, maar zag in de vaardigheid titelverdediger Bram Chardon langszij komen.

CAIO4*: Nederlands team wint landenstrijd

De organisatie van Hippisch Centrum Exloo had niet alleen het NK van Beekbergen overgenomen. Ook de internationale (landen)wedstrijd, waarin wereldbekerpunten te verdienen waren, werd op Drentse bodem voortreffelijk afgewerkt. IJsbrand Chardon wist tevens de internationale wedstrijd op zijn naam te schrijven en het Nederlandse team won onder leiding van bondscoach Ad Aarts de landenwedstrijd.



Alle uitslagen

Bron: KNHS