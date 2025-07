Bastiaansen, Leliveld, Hammink, Jansma en Van Eijk naar titels op Nederlandse Kampioenschappen mennen

Op de Nederlandse Kampioenschappen mennen voor enkelspan- en tweespanmenners (pony's en paarden) en vierspannen (pony's) – gehouden op CAI Harich – gingen de titels afgelopen weekend naar Dirk Bastiaansen (enkelspan pony's), Jelle Leliveld (tweespan pony's), Marijke Hammink (vierspan pony's), Larissa Jansma (enkelspan paarden) en Stan van Eijk (tweespan paarden).

De 21-jarige Dirk Bastiaansen, die in 2022 zijn eerste samengestelde menwedstrijd reed, won in Harich zowel de internationale wedstrijd als het Nederlands Kampioenschap. De menner die vorig jaar al goud won op het EK voor jeugdmenners stond na de marathon derde achter Heidi te Poele en Marije Willemsen, maar haalde de dames in met zijn vaardigheid. Bastiaansen was de enige die bij de enkelspannen pony’s nul reed en stond daarmee helemaal bovenaan de uitslagenlijst. Marije Willemsen werd tweede en Heidi te Poele derde in het Nederlands Kampioenschap, in de internationale wedstrijd moest Te Poele de Duitser Jan Schüster voor laten gaan.

Tweespannen pony’s: Jelle Leliveld

Bij de tweespannen pony’s zorgde Jelle Leliveld er met zijn vaardigheid ook voor dat hij voorbijging aan Rodinde Rutjens, die na de marathon nog aan kop stond maar veertien strafpunten in de vaardigheid verzamelde. Zij werd alsnog tweede in het Nederlands Kampioenschap, gevolgd door Cas Hendriks. In de internationale wedstrijd werd door de Duitser Cristof Weihe gewonnen.

Zevende titel op rij Marijke Hammink

Marijke Hammink won de vierspantitel bij de pony’s en werd daarmee voor de zevende keer op rij Nederlands Kampioen. In de internationale wedstrijd stond Hammink ook vooraan. Hammink lijkt zich klaar te kunnen gaan maken voor het WK ponymennen (september in Le Pin au Haras). Dianne Legemaat-Van Bemmel werd tweede en Joris Wouda derde.

Marijke Hammink ging met haar vierspan Welshpony’s dus op herhaling in Harich. “Dit was mijn zevende titel op rij”, zegt ze dan ook vol trots. “Deze titel is toch wel speciaal voor me, omdat ik de dressuur gewonnen heb, ik in de marathon op alle hindernissen het snelst was en ook de vaardigheid gewonnen heb. Ik ben heel tevreden. Er loopt dit jaar een nieuwe pony voor het eerst mee; zo’n opleiding gaat niet van vandaag op morgen. Maar zo blijft het ook voor mij altijd weer een uitdaging.”

Toch rekent Hammink zich absoluut nog niet rijk richting het WK Ponymennen, dat in september op de kalender staat. “Het moet allemaal nog gebeuren, er is niks zeker. Je hebt met levende dieren te maken en iedere wedstrijd begin je allemaal weer op nul.”

Larissa Jansma Nederlands Kampioen enkelspan paard

Bij de paarden ging de Nederlandse titel naar Larissa Jansma en zij won ook de internationale wedstrijd. Met een zeer goede vaardigheid reed Berry van den Bosch zichzelf naar zilver en Eline Houterman won brons. In de internationale wedstrijd haalden zij de top-3 niet, maar moesten de Duitser Lars Krüger en de Française Anne Brisou voor laten gaan.

Larissa Jansma won voor de derde keer op rij de nationale titel bij de enkelspannen met haar paard Dandy Jane. De basis voor deze knappe prestatie legde de 21-jarige menster in de dressuur, waar ze tweede werd. De marathon won ze, en met een vierde plaats in de vaardigheid stelde ze de titel veilig. Stan van Eijk prolongeerde zijn kampioenschap bij de tweespannen paard. Het NK maakte in Harich deel uit van de internationale wedstrijd, waarin Van Eijk tweede werd achter regerend wereldkampioen Martin Hölle. Van Eijk boekte dit seizoen al meerdere aansprekende resultaten en lijkt op tijd in vorm voor het WK Tweespannen, dat van 20 tot en met 24 augustus in Beekbergen verreden wordt.

Stan van Eijk weer Nederlands kampioen tweespan

In de internationale wedstrijd voor tweespannen paard stond de Hongaar Martin Hölle in alle drie de onderdelen bovenaan de uitslagenlijst. Stan van Eijk maakte het hem nog wel lastig en kwam in de buurt, hij won dan ook het Nederlands kampioenschap (voor de vierde keer). Erik Evers en Jelmer Chardon volgden op plaats 2 en 3.

Van Eijk boekte dit seizoen al meerdere aansprekende resultaten en lijkt op tijd in vorm voor het WK Tweespannen, dat van 20 tot en met 24 augustus in Beekbergen verreden wordt.

Jonge talenten sterk in vaardigheid

“In de afsluitende vaardigheid kun je veel verliezen, maar ook veel winnen”, legt bondscoach Ad Aarts uit in een persbericht van de KNHS. “De vaardigheid was pittig, en dat moet ook, want het was een NK en tevens een observatiewedstrijd. Maar dan worden er ook makkelijk fouten gemaakt.”

Bij de enkelspannen pony profiteerde Dirk Bastiaansen optimaal van de foutjes die Marije Willemsen en Heidi te Poele in het laatste onderdeel maakten. Ook Jelle Leliveld zag tot zijn grote verbazing dat hij door zijn goede vaardigheidsproef Rodinde Rutjens voorbij kwam in het eindklassement. “Dat ik nu kampioen ben, is echt heel gaaf. Ik had dit nooit durven dromen”, aldus de kersverse kampioen bij de tweespannen pony.

Mooi kampioenschap

“Het was een mooi en goed verlopen kampioenschap. De temperaturen waren goed; zeker op de dag van de marathon was het een mooie temperatuur en er stond wat wind. Het was best een technische en pittige marathon, dan is het belangrijk dat de temperatuur voor de paarden goed is. We hebben mooie en spannende sport gezien, en ik heb veel informatie gekregen”, besluit de bondscoach.



Uitslagen

NK enkelspan pony

1. Dirk Bastiaansen (Gilze) – 168.46

2. Marije Willemsen (Raalte) – 172.84

3. Heidi te Poele (Wolphaartsdijk) – 173.35

NK tweespan pony

1. Jelle Leliveld (Schalkwijk) – 165.91

2. Rodinde Rutjens (Weert) – 166.32

3. Cas Hendriks (Oploo) – 166.60

NK vierspan pony

1. Marijke Hammink (Bornerbroek) – 157.72

2. Dianne Legemaat-van Bemmel – (Overberg) – 185.43

3. Joris Wouda (Drouwen) – 190.34

NK enkelspan paard

1. Larissa Jansma (Drachten) – 162.15

2. Berry van den Bosch (Someren) – 176.88

3. Eline Houterman (Meterik) – 178.02

NK tweespan paard

1. Stan van Eijk (Schinveld) – 166.30

2. Erik Evers (Oudenbosch) – 175.33

3. Jelmer Chardon (Jorwert) – 192.68

Bron: Hoefnet / Horses.nl