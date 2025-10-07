Beekhuiszen, Kleinjan, Limpens, Martens, Ouwendijk kampioen op kampioenschap jeugdmenners

Afgelopen weekend vond in Hengelo het allereerste Open Nationaal Kampioenschap voor jeugdmenners plaats – een prachtig initiatief van de Stichting Jeugdmennen Nederland. “In veel andere landen bestaat al een nationaal kampioenschap voor jeugdmenners. Omdat we inmiddels drie keer met succes hebben deelgenomen aan het Europees kampioenschap, vonden we dat het tijd werd om ook in Nederland zo'n titelstrijd te organiseren,” aldus de stichting. In nauwe samenwerking met Stichting Mensport Hengelo kon het kampioenschap onderdeel worden van de samengestelde menwedstrijd die traditiegetrouw het eerste weekend van oktober plaatsvindt.

In de categorie Children (12 t/m 14 jaar) zette Bryan Limpens met zijn pony Bruno een ijzersterke dressuurproef neer en nam hij op de eerste dag de leiding. Ook in de marathon bleef hij foutloos en stelde daarmee overtuigend de titel veilig. Daan Douwes – een echte marathonspecialist – schreef de marathon op zijn naam en eindigde met het brons. Nieuwkomer Leon van Rooijen verraste met een knappe vaardigheidsproef en pakte het zilver.

Junioren en Young Drivers laten topniveau zien

Bij de junioren (14 t/m 18 jaar) was de strijd bij de enkelspannen bijzonder spannend. Uiteindelijk trok de ervaren Liza Beekhuiszen aan het langste eind met haar pony Coca Cola. Evy van Oort reed Zorro naar het zilver, gevolgd door broers Huub en Freek van ’t Westende.

In de rubriek Young Drivers (16 t/m 25 jaar) was Birgit Martens onverslaanbaar met haar krachtige Connemarapony Nova. Voor tweespanmenner Lisa Kleinjan viel alles op z’n plek: ze won zowel de dressuur als de vaardigheid en behield haar voorsprong in de marathon, waarmee ze overtuigend kampioen werd. Karlijne Ramaker maakte in de vaardigheid te veel fouten, maar herpakte zich met een sterke marathon en verdiende het zilver.

Indrukwekkend staaltje menkunst bij de paardenrubriek

In de paardenrubriek bij de Young Drivers toonden veel talentvolle combinaties zich van hun beste kant. Daphne Pouwels had pech toen ze tijdens de vaardigheid door een harde hagelbui moest rijden, maar wist desondanks knap het brons binnen te slepen. Ruben Oudendijk en Imke van Kerkhof maakten indruk met hun opvallende tuigpaarden. Ruben haalde dankzij een foutloze vaardigheidsproef met slechts 1,78 strafpunten voor tijd de overwinning binnen. Imke reed drie solide onderdelen en werd verdiend tweede.

Blik op de toekomst: EK 2026

Het begeleidingsteam van Stichting Jeugdmennen kijkt al voorzichtig vooruit naar het EK van 2026. “We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn geworden als wij en zin hebben om mee te doen aan het EK-traject,” sprak voorzitter Wim Veldboom tijdens zijn welkomstwoord.

Het eerste open nationaal kampioenschap was zonder twijfel een groot succes. Het niveau lag hoog, het enthousiasme was voelbaar en de jeugd liet zien dat de toekomst van de mensport veelbelovend is.

Uitslagen:

Children 1-po

1. Bryan Limpens

2. Leon van Rooijen

3. Daan Douwes

Junioren 1-po

1.Liza Beekhuiszen

2. Evy van Oort

3. Huub van ‘t Westende

Young drivers 1-pa

1. Ruben Ouwendijk

2. Imke van Kerkhof

3. Daphne Pouwels

Junioren / Young drivers 2-po

1. Lisa KleinJan

2. Karlijne Ramakers

3. Michelle Kuivenhoven

Young drivers 1-po

1. Birgit Martens

2.Heleen Vegtelo

3.Lysanne Goedkoop