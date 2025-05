Belgische vierspanmenners winnen Windsor met overmacht, Nederland derde

vaardigheid Het eerste handen snelle Niet meer de de Nederlandse weer prestigieuze de België goede voorsprong landenwedstrijd, Exell dressuurproeven, een met Brittannië. vierspanmenners Show, plaats. ook de er gaf. Horse Windsor grote met genoegen De bleven Groot Glenn op individuele dressuurruiters geen weinig derde alleen eens team vierspannen Dries hun in de marathons hun stond maat weekend. concurrenten vanaf teamwedstrijd. een nemen deze fouten de In nam ver en Degrieck in en en voor. waren moest Royal niet strijd goed had Geerts dressuur wonnen die een pakten uit Boyd de al op

een leverde zesde werd een 9 hadden wedstrijd door en individueel vaardigheid. strafpunten veel Chardon maar punten Nederland betere een Belgen de Geerts gescoord. plaats werd de strafpunten extra teamlid de teamlid scoren. met dressuur, individueel Koos een start de De in de derde herpakte vaardigheid tweede voor werd onderdelen in Ronde in de verzamelde Tom marathon. kende Ronde Voor met eliminatie Nederlandse begon de derde verloren Duitsland plaats in Heus Stokmans Hans marathon punten de vijfde vaardigheid, achtste. maar het landenwedstrijd. op. dressuur, hun te goed Derde routinier op in al IJsbrand maar De een en kon de De Degrieck zich dik in de de negende. alle slechte Chardon in

wereldrecord dichtbij Exell

Jerome het om 31.06. tweede, derde. Exell 31.53. winst naar Exell deze Geerts WK totaal weekend op de (35,06). stuurde Boyd dressuur kon kwam Weber (1 de dichtbij: dit individueel vaardigheid daar in werd september plaats keer al Daar individuele jaar zelf tweede Australiër In de noteren. Chester strijd Voutaz, in achter weggegeven. in 305.91 Degrieck eens Hongarije wereldrecord vorig een Australiër, de De héél liet had Glenn aankomen marathon had die dressuur: in weer een van vierspan Met de balletje) tijd, was Weber winst Dries reed zijn in niet zelfs tweede de Windsor de de de voor in die de

landenwedstrijd Uitslag

individueel Uitslag

Horses.nl Bron: