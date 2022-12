Boyd Exell laat De Ronde en Bram Chardon achter zich

In Stuttgart en Stockholm was Boyd Exell zijn Nederlandse concurrenten ook al te snel af en verzamelde de Australiër wereldbekerpunten. In de sfeervolle Olympia-hal in Londen rekende Exell vandaag af met Koos de Ronde en Bram Chardon.

Chardon junior was vorige week in Genève nog de beste, al kreeg hij daar geen tegenstand van Boyd Exell. In Londen was de Australiër wel van de partij en toonde hij zijn suprematie. Zonder hindernisfouten zette Exell de beste tijd neer.

Strafseconden

De Ronde was ook snel, maar zou zelfs zonder die ene fout (4 strafseconden) niet sneller zijn geweest. Bram Chardon reed een foutloze ronde in de derde tijd.

