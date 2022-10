Boyd Exell wint wereldbeker vierspannen in Lyon

Boyd Exell is in uitstekende vorm. Hij won vrijdag al de eerste ronde van het WB-mennen voor vierspannen en vandaag voegde hij daar zijn tweede overwinning van het weekend aan toe. IJsbrand Chardon eindigde opnieuw op de tweede plaats en Koos de Ronde maakte wederom de top drie compleet. Chardon pakte de Wereldbekerpunten.

Met een totaal van 140,82 wist Boyd Exell overtuigend de tweede rond van de wereldbeker in Lyon te winnen. IJsbrand Chardon volgde met 145,79 op de tweede plaats. Koos de Ronde noteerde 150,08 en werd daarmee derde. Boyd Exell deed niet mee voor de wereldbeker punten en dus pakte Chardon de volle 10 punten in deze eerste etappe. De volgende wereldbeker is in Maastricht.

Uitslag

Bron: Horses.nl