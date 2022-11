Boyd Exell zet zegereeks voort met overwinning in eerste ronde WB vierspannen

Boyd Exell is bezig aan een heel sterk seizoen. Nadat hij al de wereldbeker van zowel Lyon als Maastricht op zijn naam schreef is hij in Stuttgart op weg naar zijn derde overwinning. In de eerste ronde van de wereldbeker vierspannen kreeg Exell vier strafpunten opgeteld bij zijn tijd van 289.57 seconden. Hoewel de eindtijd dus op 293.57 seconden uit kwam was dit alsnog ruimschoots genoeg om de eerste ronde te winnen.