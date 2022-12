Bram Chardon heer en meester in kwalificatie WB Genève

Bram Chardon heeft op CHI Genéve de kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijd gewonnen. Met zijn vierspan bleef Chardon foutloos in 306,64 seconden. Daarmee was hij de concurrentie maar liefst vijftien seconden te snel af.

In de barrage bleven naast Chardon ook de twee Belgische menners Dries Degrieck en Glenn Geerts er in om foutloos te blijven. Degrieck klokte een tijd van 321,70 seconden, wat hem de tweede plaats achter Chardon opleverde. Glenn Geerts maakte de top drie van de kwalificatie compleet. Hij finishte in 322,06.

Uitslag.

Bron: Horses.nl