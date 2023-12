Bram Chardon: ‘Het was geweldig!’

Vierspanrijder Bram Chardon heeft voor het derde jaar op rij de Wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Genève gewonnen. In de drive-off reed hij met een duizelingwekkende snelheid zijn naaste concurrenten op grote achterstand. Chardon staat nu op de voorlopige tweede plaats in het tussenklassement.

Net als in de warming-up plaatsten Koos de Ronde, de Belgische menner Dries Degrieck en Bram Chardon zich ook op de tweede dag voor de drive-off. Koos de Ronde reed een vlotte tijd, maar moest 28 strafseconden incasseren. Dries Degrieck zag op de laatste poort een balletje vallen en dat gaf Bram Chardon alle ruimte om – net als vorige week in Stockholm – voor de overwinning te gaan. Chardon reed de sterren van de hemel. Waar hij op de eerste dag nog 159 seconden nodig had voor het parcours van landgenoot Johan Jacobs, legde hij hetzelfde parcours dit keer af in 141 seconden en liet daarbij de balletjes op de kegels liggen.

Rekenen

“Ik had gisteren wat zitten rekenen, maar hield een tijd van 141 seconden niet voor mogelijk”, vertelt de breed lachende Bram Chardon na afloop van zijn overwinning. “Mijn paarden waren goed hersteld van de wedstrijd van vorige week in Stockholm. Ze gaven me weer 120 procent, daarbij aangemoedigd door het publiek. Het was geweldig, volgend jaar kom ik hier graag weer terug.”

Uitslag Wereldbekerwedstrijd Genève

Bram Chardon (Den Hoorn)– 141.97 Dries Degrieck (Bel) – 153.13 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 189.33

Tussenstand kwalificatie Wereldbekerfinale

Boyd Exell (Aus) – 25 pnt Bram Chardon – 20 pnt Michael Brauchle (Dui) – 17 pnt Koos de Ronde – 17 pnt IJsbrand Chardon – 14 pnt

Bron: KNHS