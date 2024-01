Bram Chardon: ‘Ik stuurde misschien iets te gretig’

In de laatste wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Leipzig zijn Bram Chardon en Koos de Ronde op het podium geëindigd. In een zinderende drive-off moesten beide vierspanrijders van TeamNL alleen de Belg Dries Degrieck voor zich dulden. Daarmee was het optreden in Leipzig een geslaagde generale repetitie voor de FEI wereldbekerfinale die over twee weken in Bordeaux plaatsvindt.

Bram Chardon en Koos de Ronde kwalificeerden zich vrijdag niet voor de drive-off, maar wisten op de slotdag wel een plek bij de laatste drie te bereiken. De Ronde reed sterk maar maakte in de allesbeslissende omloop twee foutjes en werd uiteindelijk derde. Concurrent Dries Degrieck uit België reed een hele snelle en foutloze ronde in een tijd van 161.14 en voerde daarmee de druk op Bram Chardon op. Die reed als laatste starter een nog snellere tijd (157.97) maar kreeg een fout in de eerste marathonhindernis, wat hem vier strafseconden opleverde. “Ik wist dat het een moeilijk lijntje was en misschien dat ik iets te gretig heb ingestuurd. Dan valt de bal, dat hoort bij het spelletje, maar mijn

paarden liepen fijn”, aldus Bram Chardon.

‘Het belangrijkste komt nog’

“Ik baal dat ik niet gewonnen heb in Leipzig, maar het belangrijkste komt nog”, zegt Chardon zelfverzekerd. Daarmee doelt hij op de FEI Wereldbekerfinale in Bordeaux die begin volgende maand verreden wordt. Voor Nederland hebben IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Bram Chardon zich voor deze finale gekwalificeerd. In Bordeaux staat op vrijdag 2 februari ’s avonds de eerste finaleronde op het programma. Op zondag 4 februari weten we eind van de middag wie Boyd Exell opvolgt als winnaar van de FEI Wereldbekerseizoen 2023-2024.



Uitslag Wereldbekerwedstrijd Leipzig

Dries Degrieck (Bel) – 161.14 Bram Chardon (Den Hoorn) – 161.97 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 175.58



Eindstand kwalificatie Wereldbekerfinale

Boyd Exell (Aus) – 30 pnt Bram Chardon – 27 pnt IJsbrand Chardon – 24 pnt Michael Brauchle (Dui) – 22 pnt Dries Degrieck (Bel) – 22 pnt Koos de Ronde – 19 pnt

Bron: KNHS

Lees ook: