Bram Chardon moet Dries Degrieck voor laten gaan in WB Leipzig

Na zijn overwinningen op de Wereldbekerwedstrijden in Stockholm en Genève moest Bram Chardon in de Wereldbekerwedstrijd van Leipzig genoegen nemen met de tweede plaats. Hij zette in de drive-off de snelste tijd neer (157,97), maar een balletje zorgde ervoor hij uitkwam op 161,97 seconden, waarmee hij net wat tijd tekort kwam om Dries Degrieck van de overwinning te houden.

Degrieck bleef foutloos in de drive-off en bleef daarmee op zijn tijd van 161,14 staan, waarmee hij snel genoeg was om de overwinning en de hoofdprijs van 5.500 euro op te eisen. Pech voor Chardon dus, die een balletje zag vallen en daarmee op 161,97 seconden eindigde. Koos de Ronde eindigde derde in de drive-off. Hij moest twee balletjes incasseren en kwam uit op 175,58 seconden.

IJsbrand Chardon zette in de eerste ronde de tweede tijd neer, maar zag een balletje vallen en zag daarmee de deelname aan de drive-off aan zijn neus voorbij gaan.

Uitslag.

Bron: Horses.nl