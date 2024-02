Bram Chardon na Wereldbekerwinst: “Hij maakte het nog heel spannend”

“Er was uiteindelijk maar één winnaar, en dat ben ik”, glundert Bram Chardon na afloop van de drive-off van de FEI Wereldbekerfinale. De 30-jarige vierspanrijder van TeamNL werd in Bordeaux voor de derde keer in zijn carrière gekroond tot koning van het wereldbekercircuit, maar kreeg zijn overwinning zeker niet cadeau. Titelverdediger Boyd Exell (zilver) en vader IJsbrand Chardon (brons) flankeerden hem op het podium.

Zelden was een wereldbekerfinale spannender dan deze editie. De top vijf was aan elkaar gewaagd en de verschillen waren minimaal. “We hebben eigenlijk drie finales gehad”, vatte IJsbrand Chardon het weekend samen. Kampioen Bram Chardon tuurde naar de uitslagenlijst en concludeerde: “Het is bizar dat over drie omlopen het verschil tussen Boyd en mij minder dan een seconde bedraagt. We waren het hele seizoen al aan elkaar gewaagd, dat bleek ook nu weer. Het was tot het einde spannend wie er zou winnen.”

Eerste omloop

De wereldbekerfinale bestond uit twee rondes, waarvan de eerste op de late zaterdagavond verreden werd. De drie snelste tijden kwamen op naam van de drie Nederlandse rijders. Ze reden allemaal een tijd onder de 140 seconden, maar bleven niet foutloos. IJsbrand zag twee balletjes in het zand vallen en stond op plaats vijf na de eerste dag. Bram Chardon en Koos de Ronde reden slechts één bal naar beneden, maar begonnen door hun razendsnelle tijden vanaf de eerste en derde plaats aan de tweede dag. In tegenstelling tot de kwalificatiewedstrijden ging voor de tweede omloop de teller niet op nul. De rijders namen 50% van het verschil van hun tijd met de leidende score van Bram mee naar de volgende wedstrijd.

Achterstand inlopen

In de tweede wedstrijd moest Koos de Ronde een seconde goedmaken op koploper Bram Chardon en had net als in de eerste wedstrijd zijn paarden geweldig aan het lopen. Zijn span vloog door het parcours van de Nederlandse parcoursbouwer Johan Jacobs. Helaas hield een ongelukkige fout De Ronde net buiten de drive-off en daarmee net naast het podium. IJsbrand Chardon moest een achterstand van ruim drie seconden op zijn zoon goedmaken. Met een

snelle tijd en foutloze ronde slaagde Chardon er ook dit jaar in een plaats in de drive-off te bemachtigen. Als laatste starter zag Bram Chardon dat zijn grootste opponent Boyd Exell een buitenaardse rit reed. Chardon deed er alles aan maar moest 0.33 seconde toegeven op de tijd van de Australiër. Beide rijders plaatsten zich ook voor de drive-off om de podiumplaatsen.

Drive-off

In de allesbeslissende drive-off reed IJsbrand opnieuw een knappe foutloze ronde hetgeen hem – net als vorig jaar – brons opleverde. Bram verbeterde de tijd van zijn vader met bijna vijf seconden en maakte eveneens geen fouten. Daarmee verhoogde hij de druk op Boyd Exell die als laatste rijder de piste betrad. De Australiër tikte vroeg in het parcours een kegel om maar wist de opgelopen vier strafseconden niet meer goed te maken en won daarmee zilver.

Mentaal spelletje

“Ik ben enorm blij”, reageerde Bram Chardon na afloop. “Mijn eerste wereldbeker won ik vijf jaar geleden ook in Bordeaux. De paarden waren geweldig, ze hebben 120% gegeven, net als alle mensen uit mijn team. Iedereen heeft er zo hard voor gewerkt om dit mogelijk te maken!” Toch had Bram zich wel zorgen gemaakt: “Omdat ik als laatste rijder de tweede ronde reed en als tweede de drive-off in moest, hadden mijn paarden minder rust dan de paarden van Boyd. Ik maakte me wat zorgen of ze genoeg uithoudingsvermogen over hadden voor nog zo’n snelle ronde, maar ze deden alles voor me. Het is een mentaal spelletje en ik wist dat ik de druk op Boyd kon verhogen door foutloos te blijven dus ik ben gecontroleerd begonnen aan de drive-off, maar na de eerste vier poorten heb ik alles gegeven.” Boyd kreeg een vroege fout maar wist door zijn snelle tijd nog dichtbij te komen. “Hij maakte het met zijn snelheid nog spannend, dat was best knap. Maar er was uiteindelijk één winnaar, en dat was ik.”

Uitslag finale FEI Wereldbeker Vierspannen Bordeaux

Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 135.45 / 251.86 Boyd Exell (Aus) – 135.12 / 252.69 IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) – 142.35 / 263.50 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 142.63 Dries Degrieck (Bel) – 143.98 Michael Brauchle (Dui) – 163.89 Benjamin Aillaud (Fra) – 168.54

Bron: KNHS