Bram Chardon Nederlands kampioen vierspannen: ‘Dat was kicken’

Bram Chardon is op Beekbergen CAI zondag Nederlands kampioen vierspanmennen geworden. Na een eerste plaats in de dressuur én de marathon was hij zondag ook foutloos in de vaardigheid. Chardon eindigde de wedstrijd op 127,93 strafpunten en won daarmee zowel het kampioenschap als de internationale wedstrijd.

Koos de Ronde werd tweede met 144,74 strafpunten, vooral dankzij een goede marathon. De derde plaats in het NK was voor Mark Weusthof, die in de internationale wedstrijd vijfde werd.

‘Opnieuw gaan tellen’

Bram Chardon werd eerder al vijf keer nationaal kampioen bij de ponyvierspannen. “Ik heb het kampioenschap bij de paarden denk ik pas één of twee keer meegereden.” Hij kan weer opnieuw beginnen met tellen. “We zitten op één”, lacht Chardon, die alle onderdelen winnend afsloot. Zijn dressuurproef werd beloond met 37.52 strafpunten, een score die beter was dan dat Chardon vooraf gedacht had. “Op voorhand dacht ik met dit span een score van rond de 40 te halen. Dat het zo ruim onder de 40 schoot en het ook echt een proef was waar ik een heel goed gevoel bij had, dat is heel erg mooi.”

Technische marathon

Ook de marathon verliep naar wens voor Chardon: “Het was een technische marathon, met heel veel afrijdbare elementen. Je moest echt voorzichtig zijn. Ik had het voorwerk goed gedaan, dus de paarden waren niet te heet in de hindernissen. Ze waren daar goed te controleren en bleven tot het einde foutloos lopen. Ik maakte zelf een inschattingsfoutje in hindernis vier, waardoor ik een extra volte moest rijden.” In de vaardigheid kon Chardon zich maar liefst vijf balletjes permitteren. Hij was toch op zijn hoede: “Ik was heel gebrand op de titel, maar ik weet uit Valkenswaard dat het ook zó anders kan lopen. Ik wilde de vaardigheid ook graag winnen, maar niet ten koste van alles. Dus heb ik aanvallend gereden om ook te kijken wat het span kan. Dat ik zo simpel en foutloos binnen de tijd kon rijden, dat was kicken.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS